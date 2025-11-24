Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Salarios públicos

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La negociación con los representantes de los empleados públicos para la subida salarial se retoma hoy, con buenas perspectivas de acuerdo, una vez que el ... Gobierno ha ofrecido un incremento del 11% para los próximos cuatro años. Las centrales sindicales UGT y CC OO parecen aceptar los 2.000 millones más que el ministerio ha puesto sobre la mesa, mientras que la central independiente (CSIF) sigue presionando para mejorar la oferta. El convenio que negocian el Ministerio de la Función Pública y los 3,5 millones de funcionarios contempla, ademas de una mejora en el poder adquisitivo, la conquista de las 35 horas semanales, la jubilación parcial y la agilización de las oposiciones. La línea roja de la negociación parece estar situada en un máximo de subida del 4% en los dos próximos años, para no rebasar el techo de gasto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Según los cálculos sindicales, al final del período de vigencia del convenio, los salarios públicos podrían alcanzar un incremento del 11,5 % lo que supone un coste de 22.000 millones de euros para las arcas del estado. La firma del convenio con los funcionarios es un paso idóneo en la tarea de aproximar los sueldos al coste de la vida, sin obviar que si no se produce un incremento similar en el sector privado, la brecha entre ambos puede acabar desequilibrando el mercado laboral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Salarios públicos