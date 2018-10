Sala de máquinas

Ha vuelto a conocerse la estadística de la renta media en los municipios de la provincia de Málaga y apenas hay diferencias en relación con los datos del año anterior. Si acaso, un esperanzador ascenso general en casi todos los municipios y una preocupante brecha de más de 16.000 euros que se mantiene entre la renta media más baja, los 12.032 euros anuales de Almáchar, y la más alta, los 28.443 de Benahavís. Así, no debe sorprender que la lenta pero sostenida migración de las localidades del interior de la provincia a los de la costa y los principales núcleos urbanos se siga produciendo en los próximos años.

Trasladarse a las grandes aglomeraciones urbanas y a la Costa del Sol sigue siendo una opción casi obligatoria a la hora de buscarse la vida y así lo revelan las estadísticas obtenidas de las declaraciones del IRPF. Entre las 16 localidades con rentas superiores a los 20.000 euros anuales, además de Málaga capital y sus dos municipios dormitorio (Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre), aparecen diez de los once municipios de la Costa del Sol Occidental. Del interior sólo resisten las dos cabeceras de comarca, Antequera y Ronda, y de la zona Este de la provincia, solamente Vélez-Málaga, también cabecera de una comarca cuyos pueblos no paran de perder vecinos. Evitar el despoblamiento del interior debería ser una prioridad de las administraciones públicas y un desafío estratégico a asumir, pero es posible que no oigamos hablar de eso en la campaña de las elecciones andaluzas que se avecinan. Los partidos no suelen poner sobre la mesa los temas que no figuran en su agenda de desgaste del adversario ni los que no aparecen, aunque deberían, en la lista de preocupaciones más urgentes de los ciudadanos y por lo tanto, de posible mayor rédito electoral.

Quienes suelen prestarle más atención a los tópicos que a los datos de la realidad posiblemente se sorprendan al no ver a Marbella a la cabeza de la lista de municipios de mayor renta, sino en el cuarto lugar por detrás de Benahavís, Rincón de la Victoria y Málaga capital Las estadísticas suelen ser tozudas. Marbella ha conseguido con éxito forjar una imagen de ciudad de sobresaliente calidad de vida que le ha servido para ejercer el liderazgo de la oferta turística de alta gama. Ese éxito ha contribuido a alimentar el estereotipo de ciudad de ricos y a ocultar la realidad de la abrumadora mayoría de su población, que vive con tantas necesidades como cualquier otro hijo de vecino de la provincia. Ningún crucero de lujo se promociona enseñando su sala de máquinas, pero posiblemente mostrarla de vez en cuando no sea mala idea para recordar que la ciudad necesita de la inversión pública. Tanto como cualquier otra.