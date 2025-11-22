El Ruso ya no es solo ruso

La realidad se impone. Lo que en febrero de 2022 parecía una locura de Putin que acabaría en cuanto el resto del mundo pusiera cordura, ... va camino de los cuatro años de guerra. Rusia no tiene intención de renunciar a Ucrania y Ucrania no cede ante Rusia. La salida al conflicto, pese a los muy discutibles intentos de Trump, no parece cerca. Pero es que incluso aunque las tropas rusas se retiraran mañana de Zaporiyia, recomponer las relaciones institucionales con el Kremlin va a llevar un tiempo. No se puede confiar al instante en quien ha tambaleado la estabilidad mundial por un arranque imperialista.

En este contexto, cada vez tenía menos sentido mantener un Museo Ruso en Málaga, con más de 2.000 metros cuadrados para exposiciones, sin la fuente que lo originó y le dio identidad, la rica y extensa colección del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Así pues, casi al mismo tiempo que Volodímir Zelenski recorría el pasado martes el Congreso de los Diputados en visita oficial para recabar más apoyos para su país, en Málaga se anunciaba el fin de una etapa y el inicio de una nueva. A partir de ahora, podrán exhibirse en el edificio de Tabacalera todo tipo de propuestas artísticas bajo el concepto MEET (Málaga Espacio Expositivo Tabacalera).

El Ruso, no obstante, no desaparece de Málaga. No del todo. Se mantiene la marca Colección Museo Ruso para dar cabida a los artistas y a los fondos de arte rusos que se conservan en suelo occidental, como los que se han visto en este espacio durante los últimos tres años de invasión, algunos de una enorme calidad (como los que custodiaba José Mª Castañé o el chófer de la embajada griega en Moscú, George Costakis). Pero ya no ocuparán todos los metros cuadrados del inmueble, sino solo los que hagan falta según cada exposición.

La Colección Museo Ruso queda como testigo de lo que fue y como potencial centro artístico que quizás vuelva a ser algún día. Porque es cierto que cerrarlo de un plumazo echaría por tierra muchos años previos de trabajo, de hacerse un nombre y un hueco en la agenda expositiva de Málaga (en 2017 llegó a tener 116.897 visitantes). Y, además, convertiría al arte en el injusto daño colateral de una guerra. Pero también hay que ser conscientes de la situación mundial que vivimos y no aferrarse a un proyecto que ya no es el que se inauguró en 2015. Tal y como están las cosas, no solo de ruso puede (ni debe) vivir Tabacalera.