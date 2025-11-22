Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FUERA DE FOCO

El Ruso ya no es solo ruso

Regina Sotorrío

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

La realidad se impone. Lo que en febrero de 2022 parecía una locura de Putin que acabaría en cuanto el resto del mundo pusiera cordura, ... va camino de los cuatro años de guerra. Rusia no tiene intención de renunciar a Ucrania y Ucrania no cede ante Rusia. La salida al conflicto, pese a los muy discutibles intentos de Trump, no parece cerca. Pero es que incluso aunque las tropas rusas se retiraran mañana de Zaporiyia, recomponer las relaciones institucionales con el Kremlin va a llevar un tiempo. No se puede confiar al instante en quien ha tambaleado la estabilidad mundial por un arranque imperialista.

