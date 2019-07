La realidad es la trituradora de la oratoria, una turmix empecinada y poco dada a florituras. Eso lo sabe el pueblo desde siempre, y por eso tiene adjetivos -y actitudes- compasivos o despectivos, depende del humor que el pueblo tenga ese día, para quienes trabajan sobando las palabras. Teatreros, soñadores o engañabobos. Hechos son amores. De modo que después de que esta semana todo haya sido un bosque de palabrería, nos queda el páramo de la realidad. Y también, claro, nos queda eso que ahora llaman el relato. El cuento chino, podría decir la sabiduría popular.

Agosto bajo el sol y con Gobierno en funciones. Algo que parece no inquietar a nadie más que a los que ocupan provisionalmente los sillones azules o aspiran a hacerlo. La ciudadanía tiene conciencia de que todos estamos en funciones en esta vida. Hay una conciencia existencialista que nos lleva a aceptar las cosas como son, siempre que no nos salpiquen demasiado. Y no es que la gente desayune cada mañana con «La náusea» de Sartre. La náusea y el concepto de lo efímero le llega por caminos más prosaicos. Paro, empleos temporales, inseguridad laboral. Como para no tener aprendida la lección de lo transitorio. Así que ver la precariedad de unos cuantos ministros no espanta mucho al pueblo. Le espantan más los modos que otra cosa, la teatralidad, sobre todo cuando es de poca monta y se ve que espada del don Juan es de goma y el pollo que se comen, de cartón.

Pedro Sánchez ya no quiere más líos gubernamentales con Podemos. Iglesias, jugando al póquer, ha dejado pasar una ocasión de oro para su formación y puede que para su propia existencia política. Unidas Podemos se ha quedado muy poco unida después del despilfarro. Ahora dicen que toca explorar. Nuevos caminos. Mejor que empiecen a hacerlo pronto y no con la filosofía del eterno estudiante de septiembre que después del suspenso de junio se toma un descanso para finalmente empezar a estudiar dos días antes del examen septembrino. PP. Algunos barones de la derecha apelarían a la política de Estado si el PSOE se toma en serio esa exploración. La lección que Pablo Casado debe estudiar este verano es si ese paso le daría una altura mucho más elevada que la cicatería permanente. Ciudadanos parece negarse a sí mismo esa dimensión de alta política. Están aferrados al relato de la banda de Sánchez, alejándose a pasos agigantados de la realidad y entregados a esa ficción de bandoleros. Porque por más que el inteligente parlamentario malagueño Guillermo Díaz haya intentado colar la acepción musical de banda diciendo que la de Sánchez desafina, los jefes de su partido insisten en la primera acepción del término y hablan del reparto de botín como el elemento que ha frustrado el pacto de la izquierda. Ellos sabrán si la pistola con la que unos y otros juegan a la ruleta rusa es de goma o de verdad. Lo único claro es que la munición la pagamos nosotros.