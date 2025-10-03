Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ruido de aborto

Rosa Belmonte

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Ahora son más de copas, pero las niñas que se iniciaban en los Tampax se leían el prospecto y se enteraban de la existencia del ... Síndrome del Shock Tóxico, infrecuente pero grave. Puede llegar a ser mortal y está causado por unas toxinas producidas por la bacteria Straphylococcus aureus. Los primeros casos descritos eran de mujeres que estaban usando tampones. Hoy, menos de la mitad. Pero ahí está la información. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta de Vox para informar a las mujeres que quieran abortar sobre el presunto 'síndrome posaborto'. Almeida dice que es como un prospecto. Hombre, obliga a trabajadores municipales a informar de la alta probabilidad de suicidios, rupturas, muerte al año siguiente... De los triunfantes medicamentos adelgazantes nos dicen que pueden producir ceguera y sordera. Antes sorda que gorda, escuché a una señora. No hay otra que frivolizar. Esto solo parece ruido, que diría la ministra Redondo.

