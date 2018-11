Rostros de Málaga en Londres FÉLIX LORENZO En Londres, hoy, te puedes encontrar con carteles con los rostros de Carlos Álvarez, Antonio Banderas o Pablo Picasso, protagonistas cada uno de ellos en la capital británica.-Cena en honor del barítono malagueño en el Hispania.-Que la Costa del Sol tenga un expositor propio no es ni malo ni nuevo (ya se hizo en los 80); es como si Jaén no quisiera destacar en una feria de aceites.-La familia Gross retoma su histórica tradición vinícola en Málaga. PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 4 noviembre 2018, 00:20

Hoy entramos en lo que se puede definir como 'modo Londres'. Mañana abre la World Travel Market, la feria de turismo más importante para los intereses de nuestra tierra del sur, que además sirve de barómetro para conocer cómo va a ir el próximo año. Siempre ha sido así, Londres y Berlín son ferias de marcado matiz de negocios desde un punto de vista turístico, mientras Fitur es más un certamen más de imagen de marca que otra cosa.

La World Travel Market comenzó siendo una pequeña reunión de unos pocos países en la sala Olympia, donde se celebraban los míticos combates de boxeo en Londres, allá por los años 80, y hoy es el más importante certamen de negocios del sector, con sede en ExCel, el impresionante palacio de ferias que sirvió como recinto multiusos en los celebrados Juegos Olímpicos.

Andalucía y la Costa del Sol saben que el mercado británico, que sigue comportándose de forma excelente, presenta cierto parón. Es cierto que no hay que venir a buscar a los turistas con un lazo como a finales de los 90, pero tampoco es menos que no podemos dormirnos en los laureles: ingleses y alemanes conforman la mayor clientela foránea, y además con un nivel de gasto más que importante, contrariamente a los que piensan que el turista británico es un amante de lo barato... Hay de todo, como en la viña del señor, pero no es así. Se trata de un cliché estandarizado que hay que ir alejando.

Hace frío en Londres, donde es verdad que han tenido más calor esta pasada primavera y en verano de lo que suele ser habitual, pero para nada ha servido para superar el tremendo impacto que produce que sobre las cuatro de la tarde suele ser casi noche cerrada, aparte de que ver el cielo color azul es una especie de quimera. Si el Londres de la niebla y las brumas es otro cliché, para nada lo es el de sus cielos cerrados y oscuros...

La WTM nos permitirá saber cómo se puede presentar el año. Andalucía se visualiza en un magnífico expositor en la zona de España, y deseando estamos en ver el que va a poner este año la Costa del Sol, que ya tuvo un antecedente en los 80, de la mano del Patronato de Turismo presidido por Ángel Carazo en aquellos tiempos, pero con un tímido mostrador de apenas 8 metros en la primera planta de la referida sala Olympia. Cuentan que el de este año va a sorprender por su amplitud y modernidad. En estas ferias, la imagen es fundamental, y por eso es lógico que la mayor potencia turística andaluza, como la Costa del Sol, tenga presencia destacada, sin que ello signifique que se rompe con nada, al revés, que suma... No son lógicas, pues, las críticas surgidas desde el PSOE en la Diputación provincial, porque debería ser al contrario. Jamás entendería Jaén que en una feria de aceite tuviese la misma presencia que las demás provincias de la Comunidad: igual ocurre con el turismo.

SUR cuenta con expositor propio desde 1984, y durante no pocas ocasiones ha sido punto de encuentro y referencia en actos de Málaga y de la Costa de Sol, y siempre lo ha hecho como punto de promoción de nuestros destinos. SUR y SUR in English reparten dos ediciones con otros tantos suplementos que además de repartirse en ExCel se incluyen en la edición de mañana lunes del periódico de negocios City AM, algo que se repite por cuarto año consecutivo. City AM es un potente diario de influencia en toda la zona de financiera londinense, con una difusión cercana a las 200.000 personas, y cuenta con una potente edición digital.

El expositor andaluz será inaugurado un año más por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien estará acompañada por el consejero del sector, Javier Fernández, mientras que por Málaga la más alta autoridad será el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ya que el alcalde, Francisco de la Torre, se encuentra en Moscú, donde hoy recibirá de manos del presidente Putin la más alta condecoración de aquel país. Casi dos centenares de empresarios andaluces estarán en la feria, que concentra en sus paredes la más idílica imagen del mundo, porque aquí se trata de vender.

Uno de los grandes atractivos de Málaga es, sin duda, su gastronomía. Y eso se aprovecha en el expositor de SUR, donde ya son tradicionales los borrachuelos y productos navideños de El Colmenero de Alhaurín, los vinos de Málaga Virgen y productos embutidos de Famadesa y aceite 'Esencia de olivo', nueva marca de élite de Ríoliva, de la comarca antequerana. Hablando de El Colmenero, como dice Juan Fraile, quien fuera durante años protagonista en esta feria como presidente del Patronato de Turismo, en ExCel está para siempre el espíritu del fundador de la empresa, Antonio García, todo un personaje y que fue el primero que entendió que una forma de promoción era con los productos agroalimentarios de nuestra provincia, cuando 'Sabor a Málaga', la gran fórmula promocional que también está en Londres estos díasde la mano del conocido restaurante Hispania, no era siquiera un proyecto... Javier Fernández, Pachín para todos, propietario del referido Hispania además de vicepresidente de la Cámara de Comercio de España en Londres, quiere hacer una semana gastronómica malagueña. Este restaurante sigue siendo uno de los moda en la City, por su ubicación, en pleno corazón de la zona de negocios, por la selecta clientela de la que disfruta, y por los productos, todos españoles, que oferta en su carta. La sede, además, está en lo que fuera el Lloyds Bank, lo que da idea de la majestuosidad del edificio.

Por cierto, que la presencia malagueña en Londres también ha llegado a laRoyal Opera House, en pleno corazón de Covent Garden, donde Carlos Álvarez ensaya estos días la puesta en escena, a partir del día 15 de este mes, de Simon Boccanegra, ópera en la que el barítono encarnará a la figura estelar de la misma. Ir por Londres y ver el rostro de Álvarez en grandes carteles anunciando el evento, la verdad es que te insufla un chute patrio sin lugar a dudas, lo mismo que ver a Antonio Banderas, aún presente en zonas londinenses determinadas en las promociones de la serie 'Genius: Picasso', o del propio Pablo Picasso, de quien se acaba de clausurar una excepcional exposición de la Tate Modern, la primera que en el citado gran museo ha protagonizado un artista en solitario, y que ha estado abierta siete meses desde marzo. Por cierto, hablando de Banderas, significar que sigue con su rodaje en Los Ángeles junto a Meryl Streep de una película sobre los papeles de Panamá. En cuanto finalice el rodaje, el actor retornará a su casa de Londres.

De Londres nos bajamos a Antequera donde una joven bodega con apellidos históricos en el mercado del vino malagueño ha irrumpido con fuerza en los mercados, sobre todo con su producción ecológica. Se trata de Bodegas Gross Hermanos, que nace en 2007 como un proyecto familiar en el que se aúnan tradición, innovación, modernidad y sobre todo mucha ilusión. El apellido Gross, como el de Krauel y tantos otros, está muy vinculado a la tradición vinícola malacitana desde principios del XIX, con denominaciones para muchos conocidas como Federico Gross y Cia., Gross Hermanos y Bodegas Scholtz, y en 2007, Carlos y Javier Gross decidieron hacer vino en una finca de su propiedad en Antequera, ubicada a 780 metros de altitud en el terreno calizo del conocido paraje natural Sierra de las Chimeneas. Carlos Gross defiende que sus vinos tienen una «tipicidad única», fruto de «los vientos del sureste de aquella zona».

Carlos afirma que «lo que hemos hecho es renovar una tradición de siglos de nuestros antepasados, ni más ni menos». Los hermanos Gross, desde luego, están más que ilusionados en esta historia, y para ellos fue un punto importante que Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, elogiara públicamente sus vinos tintos, concretamente el denominado Eco, en la cena que mantuvo con destacados empresarios malagueños en José Carlos García, a mediados de septiembre.

La Bodega de los Hermanos Gross quiere potenciar el enoturismo en la zona, para que quien lo desee visite sus vides y sus instalaciones, con cata de las diversas modalidades de la producción que esta familia, tan unida a la historia del vino en Málaga, y que vuelve a ofrecer unos nuevos productos que el próximo día 7 se presentarán en uno de los restaurantes de que actualmente se encuentran de moda hoy en la capital malacitana, La terraza de la Aduana.

Disfruten de la vida, y con su permiso que servidor lo haga también.