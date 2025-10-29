Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches arrasados por el agua de la dana. EFE

Lo que se perdió en el agua

A la última ·

No sé cómo estaría yo si un año después continuara escuchando versiones distintas de lo que hacía el presidente de mi comunidad cuando los míos se ahogaban

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:12

Comenta

No sé cómo estaría yo si mi casa, mi calle, mi barrio, mi pueblo entero, mi vida entera hubieran sucumbido a la acometida salvaje del ... agua, si hubiera visto cómo las compuertas del cielo se abrían para arrasar todo lo que tengo y lo que ya, jamás, tendré, si cada nuevo anuncio de lluvia hiciera sonar una alarma sorda en mi interior que me dejara sin aliento. No sé cómo estaría yo si tuviera que hacer un inventario de pérdidas para demostrar que todo lo perdido existió, que esa foto sucia estaba colgada en una pared, que esa llave abría una cerradura, que en esa esquina aparcaba un coche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  5. 5 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón
  9. 9

    El Unicaja valora ya todas las opciones con Xavier Castañeda
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lo que se perdió en el agua

Lo que se perdió en el agua