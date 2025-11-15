Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Iñigo Errejón y Luis Rubiales hablan a al prensa. EFE
En diagonal

Lo que parece

De pronto se nos han aparecido dos fantasmas del pasado. Fantasmas en todas sus acepciones. Con ustedes, Luis Rubiales e Íñigo Errejón

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Sobrepasados y sobreinformados con las noticias que se amontonan, de pronto se nos han aparecido dos fantasmas del pasado. Fantasmas en todas sus acepciones. Fantasmas ... de un pasado casi presente. Con ustedes, Luis Rubiales e Íñigo Errejón. Uno, presentando su libro y haciendo de Luis Rubiales. El otro, procesado por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. El juez cree que «los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental». El instructor considera que hay indicios para procesar al exdiputado y deja la causa en manos de la Audiencia de Madrid. Dos tipos que habían sido expulsados de la vida pública por sus actos. Uno ya juzgado; el otro, de camino. Dos tontos muy tontos. Errejón, aunque solo fuera por que en Venezuela se respetan las libertades y se hacen tres comidas al día. Rubiales… Si no fue un montaje lo de los huevos, qué miedo ser lo que pareces.

Lo que parece