Víctimas de la dana se concentran frente al Congreso el día que declara Mazón. EP

Ojalá un juicio

En diagonal ·

No sé si Mazón acabará respondiendo en un tribunal por su actuación negligente durante la riada de Valencia

Rosa Belmonte

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:08

No sé si Mazón acabará respondiendo en un tribunal por su actuación negligente durante la riada de Valencia. Quizá no es razonable que su única ... responsabilidad sea política y se cure con la dimisión. Tampoco sé si habría condena. Pero un juicio sería más soportable. Sigo sin ver más utilidad a las comisiones de investigación parlamentarias que el pavoneo de los diputados. «¡Que se calle!», ha llegado a decir Rufián a Mazón. No es la primera vez que manda callar en público con autoritarismo (lo hizo en el Congreso a la bancada del PP).

Ojalá un juicio