Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alvaro Domecq Romero, rejoneador Archivo

¡Espléndida, Espléndida!

En diagonal ·

'Tardes de soledad' no ha venido a paliar ninguna escasez de películas de toros

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Ha muerto Alvarito Domecq a los 85 años. Alvarito porque Álvaro Domecq Romero era hijo del también rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Díez. Propietarios ambos ... a lo largo del tiempo de la ganadería brava Torrestrella. Alvarito fue fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y autor del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces'. 'Tardes de soledad' no ha venido a paliar ninguna escasez de películas de toros. Vale, tampoco es que haya muchas buenas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  3. 3 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  9. 9 Pinchos antipalomas: Lo que debes saber si quieres instalarlos y vives en un bloque de vecinos
  10. 10 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¡Espléndida, Espléndida!

¡Espléndida, Espléndida!