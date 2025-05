Roma aclama a la Esperanza

Es difícil describir en palabras lo que está sucediendo en Roma. Ver la capilla del primer templo del mundo inundada de malagueños y andaluces ... para ver, fotografiar, rezar o pedir delante de las imágenes del Cachorro sevillano y la Esperanza malagueña, impresiona. Ver la nave del altar principal de la basílica de San Pedro llena hasta los topes en la concelebración litúrgica de Sevilla y Málaga, impresiona. Ver a cientos y cientos de hermanos de la archicofradía perchelera vestidos de verde, impresiona. Ver salir de los 'tinglaos' de la ciudad eterna a la Divina Prisionera del Romero, impresiona. Ver ese trono, monumento a la belleza barroca con el fondo del Coliseo Romano, fundiendo el pasado y presente de la historia que dio pie a la civilización occidental, impresiona. Escuchar cantar a Diana Navarro en San Pedro, impresiona. Ver a la gente llorar, gritar, reír o admirar simplemente lo que pasaba delante de sus ojos, impresiona... Jornadas estas que uno nunca pensó no tan siquiera presenciar, sino que ni se atrevió a soñar. La expectación mediática despertada por este Jubileo de las Cofradías ha sido tremenda, y Roma se ha llenado como pocas veces ha ocurrido, y lo confirman camareros, empresarios y hoteleros. Además, la coincidencia con la misa de entronización del nuevo Papa, León XIV, hoy domingo ya ha sido el punto máximo de una capital en plena ebullición, que está sufriendo una importantísima renovación con grandes obras a lo largo y ancho de la ciudad, que sigue teniendo un enganche especial.

Monseñor Rino Fisichella, responsable del Dicasterio (ministerio) para la Fe y la Evangelización, recibe no pocas felicitaciones y muestras de agradecimiento por lo que está sucediendo estos días en El Vaticano. Y es que él ha sido el propulsor, el punto necesario de apoyo que todo acontecimiento requiere para su celebración. Y estaba más que feliz, aunque es un hombre adusto que no refleja sentimientos fácilmente, aunque es amabilísimo en el trato. A su lado, siempre, su 'brazo ejecutora' de esta historia, Paloma Saborido, juntos en la recepción oficial que ofreció la Embajada de España ante la Santa Sede, en la impresionante Plaza de España, el cargo con el que siempre soñara el inolvidable y añorado (en estos momentos más que nunca) Antonio Garrido Moraga, quien ayer, sin duda, hubiera abierto el cortejo procesional de su Virgen por Roma La sonrisa de Paloma delataba el próximo final y su éxito irrepetible a muchos meses de duro trabajo. Y ojo, que organizar todo esto ha sido épico. Pero se ha hecho. La impresionante repercusión para Málaga de la Esperanza en Roma sólo tiene como precedentes parecidos la exposición 'La Semana Santa de Málaga a través de los cinco sentidos' que organizara Vázquez Alfarache al frente de la Diputación en 1997, con las colas de más de un kilómetro para entrar en el Cuartel Conde Duque, y la Jornada Mundial de la Juventud con la procesión del Prendimiento y del Cristo de la Buena Muerte, éste último levantando pasiones jamás vistas en la capital de España con el acompañamiento de La Legión interpretando el conocido 'Novio de la Muerte'. Pero lo de la Esperanza y el Cachorro en Roma es (y creo será) algo inigualable, ni en el pasado ni en el futuro. «Somos afortunados por estar aquí y ver esto... Hay que verlo para creerlo'. Así conversaban los concejales Francisco Pomares, Mariana Pineda, Elisa Pérez de Siles y Teresa Porras con Gemma del Corral, flamante directora de Turismo, en la Embajada, donde estaban todas las autoridades de las instituciones y entidades que han hecho posible este acontecimiento, un verdadero esfuerzo que hay que agradecer a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos de Málaga y de Sevilla y las diputaciones de ambas provincias, y a Fundación Unicaja por Málaga y Cajasol por Sevilla. Al César lo que es del César, que las ideas, cuanto más brillantes, más caras suelen ser. No vamos a hablar de ausencias, que las ha habido, así que reseñemos y resaltemos la presencia en los actos, junto a miles de cofrades y esperancistas anónimos malagueños, de Juanma Moreno, Carolina España y Arturo Bernal, Francisco de la Torre y José Luis Sanz, Francisco Salado y Sergio Corral, director general de una Fundación Unicaja cada vez más punta de referencia andaluza en todos los sentidos, quien regaló a la embajadora Isabel Celaá el libro editado por la sección de publicaciones de la entidad 'La Puerta Santa y las cofradías malagueñas', que también regaló el hermano mayor de la Esperanza (pocas veces se verá a un hombre tan feliz como él) Sergio Morales a monseñor Fisichella delante del arzobispo de Sevilla, quien presidió la ceremonia religiosa a la que no pudo asistir (maldita jugada del destino) un ya felizmente recuperado monseñor Catalá, quien llegó a estar en estado crítico hace tan sólo dos semanas... Monseñor Saiz Meneses sintió curiosidad por la publicación, y animó a hacer una parecida en Sevilla. José Carlos Garín por su parte comentaba incidencias de los actos vividos con su homónimo sevillano, Francisco Vélez de Luna. No es justo tampoco que nos olvidemos de los cofrades del Nazareno de León, que no sólo han estado a gran altura, sino que con las dos hermandades andaluzas han ofrecido al mundo una visión distinta, pero complementaria de cómo se vive la religiosidad popular en España. León XIV, como buen agustino, va a potenciar esta religiosidad popular. No olvidemos que San Agustín afirmaba que la belleza creada es un camino hacia Dios, y poca belleza supera la que irradiaba bajo el sol italiano la Virgen de la Esperanza, la Reina del Perchel y de Málaga y ahora también de Roma. Y su trono, y su manto, y el crujir de sus varales, y el paso de sus hombres de trono, el orden de la comitiva... «Demos gracias a Dios por lo que estamos viendo», se decían uno a otro los ex hermanos mayores Armada y Álvarez, y bajo la cúpula vaticana, con una importante representación sacerdotal malagueña, capitaneada por Manuel Ángel Santiago, que ostentó la representación del obispo, seguro, el recuerdo de históricos como Carlos Gómez Raggio y Lola Carrera, la 'nazareno verde', quien acompañada por Garrido, asomaba por el balcón principal de los cielos, cerca del pollinico JesúsSaborido, estaba repleto de orgullo de padre. Y en la tierra, la gente de SUR y de todos los medios malagueños que han llevado a los rincones del mundo este hecho único y no sé si repetible: Hinojosa, Montilla, Bori, Dani... 'Arriba' también estaba Fran. A la hora de cerrar esta página, la Virgen de la Esperanza, como cuando entraban los césares, está siendo aclamada por los romanos, sólo que Ella no es de este mundo... A la hora del cierre de estos Horizontes no se había 'encerrado'. Pero la hemos visto salir, reinar y emocionar. Dios, ¡cómo estamos disfrutando!..., exclamó en San Pedro un histórico como Antonio Villanueva. Pues eso. Vaya momentos, vaya escenas, vaya días...