A todo riesgo

Una short description para todo

VIOLETA NIEBLA

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El otro día tuve que rellenar una reclamación por internet. La empresa de seguros de la furgoneta de alquiler me pedía que escribiera una short ... description para justificar los 1.500 euros que me habían retenido. Short description. Como si se tratara de subir una foto a Instagram o de hacer la sinopsis de mi próxima novela. Yo intentaba sonar contundente, formal, casi jurídica, pero al final lo que salió fue algo que se parecía más a un rezo: tres frases suplicantes, frases donde se podía apreciar que iban acompañadas de las manos imaginariamente juntas y las rodillas hincadas en el suelo. Como si el formulario pudiera conmoverse.

