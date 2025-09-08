El otro día tuve que rellenar una reclamación por internet. La empresa de seguros de la furgoneta de alquiler me pedía que escribiera una short ... description para justificar los 1.500 euros que me habían retenido. Short description. Como si se tratara de subir una foto a Instagram o de hacer la sinopsis de mi próxima novela. Yo intentaba sonar contundente, formal, casi jurídica, pero al final lo que salió fue algo que se parecía más a un rezo: tres frases suplicantes, frases donde se podía apreciar que iban acompañadas de las manos imaginariamente juntas y las rodillas hincadas en el suelo. Como si el formulario pudiera conmoverse.

Es mi culpa. Voy como un pollo sin cabeza, pero un pollo que además lleva colgando la cuota de autónomo. Me ponen multas, me equivoco de carril, me salto algún ceda el paso, y ahora me juego el sueldo del mes en un formulario online que me pide resumir mi desgracia en 200 caracteres. Si me lo tomara en serio, debería ir con una abogada en la guantera, pero voy sola, como siempre.

Y me pregunto si esta forma de vivir, a toda velocidad y con el Google Maps abierto, tendrá algo que ver con el hecho de no tener vacaciones. Al principio pensé que descansaría en diciembre, pero acabo de comprobar que no voy a poder hacerlo hasta febrero. Febrero, como si febrero fuera un mes destinado al descanso y no a estar con gripe en la cama.

A veces romantizamos hacer lo que nos gusta. Lo llamamos pasión, vocación, entrega. Pero hacer lo que te gusta muchas veces significa no poder decir que no a nada, decir que sí a todo porque nunca sabes cuál va a ser el encargo que te salve o el proyecto que te arruine. El seguro que contraté para la furgoneta era 'a todo riesgo'. Me río sola: contratas tranquilidad y lo que recibes es la factura.

Llevo más de diez años dando talleres de escritura, inventando ejercicios, acompañando a otras personas a que escriban. Y lo cierto es que yo solo escribo cuando estoy de vacaciones. Cojo vacaciones para escribir. El resto del tiempo soy contable, conductora, coordinadora, programadora, persona de logística y, de vez en cuando, profesora. Hace poco mandé una bio para un catálogo y puse 'escritora'. Hoy, en otro formulario, añadí: «y muchas cosas más».

Al final, escribo esta columna como quien redacta una short description. Breve, atropellada, para justificar una pérdida. Escribo esta columna siempre en domingo: el día de descanso.