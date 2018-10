REPRIMENDAS TELEVISIVAS

La tele actual se mueve entre reproches. No hay día que encienda la televisión y no me encuentre a un grupo de personas siendo regañadas. Ni un día sin un buen rapapolvo catódico. Los que mejor los dan, en eso no hay duda, son los jueces de 'MasterChef'. No les tiembla el pulso a la hora de reñir a nadie, ya sea 'celebrity', junior o mundano. Lo mismo da. El domingo, antes de ser expulsada, la que recibió bronca fue Carmen Lomana. «No hay trabajo, es una vergüenza, esto no lo hacen ni en el primer programa de los niños», le soltó Jordi Cruz. Y ella se lo tomó bien. Le podía haber dado por desmayarse -o casi- como en entregas anteriores, pero esta vez permaneció entera, para irse del espacio de TVE con la cabeza bien alta. Y con un turbante, que lo cortés no quita lo valiente. A estas alturas ninguno de los cocineros famosos se ha librado de un sermón.

Como tampoco lo han hecho los concursantes de 'OT', que este año les están saliendo demasiado ranas. A estas alturas de concurso en la edición anterior ya se hablaba de Amaia y Alfred, de Aitana y Cepeda. Y tal. Y esta vez, más allá del asunto de la mariconez, está pasando bastante inadvertido el trabajo de los triunfitos. Y entre los profesores se perciben nervios y explotan a la mínima de cambio. «Es una falta de respeto la actitud de no tener las ganas de grabar. Para mí es inconcebible que bajéis sin saberos la melodía, es un disco que van a oír miles de personas», les dijo este fin de semana a los futuros cantantes -o casi- la especialista en técnica vocal. «Cuántas veces os he dicho esto? No es la primera vez que pasa. Es desesperante», espetó. Tampoco es que el cabreo preocupase demasiado a los afectados. Se bajaron a comer como si tal cosa. Perderán las ganas de cantar, pero el apetito se mantiene intacto. Hasta el vergonzante plato de la Lomana se hubiesen echado al estómago.

Y luego están los de 'GH VIP', que van a repulsa por programa. La mayoría por dedicarse insultos machistas. He perdido la cuenta de las veces que les han llamado la atención. En Inglaterra han expulsado a un participante por comentarios similares. Aquí cuesta más tomar esa medida.