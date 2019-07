La renovación rota

La renovación como el amor deben ser palabras que de tanto usarlas pierden valor. En lugar de lo que cantaba la Jurado de «se nos rompió el amor», los grupos políticos del Parlamento deberían entonar este miércoles cuando expliquen, si es que lo explican, sus propuestas de nombres para los órganos de dirección de la RTVA y el Consejo Audiovisual: «Se nos rompió la renovación». Habían creado ambiente, eso sí. Los primeros nombres que salieron a la palestra tras el sonado acuerdo daban a entender que esta vez la cosa iba a ser diferente: Juande Mellado para dirigir la RTVA, Rafa Porras al frente de su órgano de gobierno y Antonio Checa como presidente del Consejo Audiovisual; tres profesionales de reconocido prestigio, exponentes de tres generaciones y, sobre todo, ajenos al carnet de ningún partido. La única pega, y en mi opinión bastante gorda, es que los partidos se habían olvidado de la paridad en los 'top'. Ya sabemos que para relleno siempre nos cuentan; no les queda otra según la legislación vigente. Lo quisieron arreglar con la propuesta de que al Defensor del Pueblo Jesús Maeztu lo sustituirá una mujer a propuesta de Adelante Andalucía. No se sabe cuándo, pero pronto, aseguraban. Por ahora parece una tomadura de pelo que nadie, ni Gobierno ni Adelante, se atreven a aclarar. El pobre Maeztu confesaba, y le creo, que a él le han asegurado otros cinco años.

Ese fruncimiento de cejas sobre el sonado pacto ha derivado en gesticulación de bótox mal pinchado, de asombro permanente, vamos, con el rosario de nombres que ayer se dieron a conocer para ocupar los asientos de consejeros de la RTVA y el Audiovisual. Salvo excepciones como la de Inma Trenado y Joaquín Durán, además de los mencionados Checa y Porras, todos los demás tienen vinculaciones de alguna manera con los partidos que los proponen.

La profesionalidad o la valía para ocupar un puesto no debe cuestionarse nunca por el carnet o la afinidad política. No voy a cuestionar a ninguno de los nombres propuestos. Todos pueden hacerlo bien o mal, como cualquiera. Eso sí, que no llamen renovación a repetir la vieja costumbre de designar a políticos de los partidos que se han quedado colgados. PSOE y PP lo han practicado mucho, pero también Izquierda Unida. Los tres partidos se llevan la palma y han dejado en evidencia que la regeneración política es una milonga para ellos.

El Parlamento ya cuenta con una comisión de control de la RTVA con diputados elegidos en las urnas. ¿A qué viene colocar a otros políticos en los consejos de administración para el mismo trabajo? Al Gobierno PP-Cs se le llena la boca al hablar de acabar con las duplicidades en la Junta. Mira por dónde acaba de fraguar una bien visible.