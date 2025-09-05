Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Renfe necesita reinventarse

El tren de calidad precisa de estrategia, no excusas, para evitar esa persistente imagen dañina con viajeros varados o vagones que arden

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

La política ferroviaria española parece atrapada en un bucle de improvisaciones y temores. Mientras Renfe continúa acumulando quejas por averías, demoras y por algo tan ... elemental como su página web, el debate público se centra en grandes cuestiones estratégicas endémicas. El resultado es una sensación de desorden que no se corresponde con un país que presume de tener una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo. El caso de Talgo es paradigmático. Una empresa emblemática, símbolo de innovación ferroviaria, hoy navega en la incertidumbre. Se habla de certidumbre empresarial, pero la realidad es que la política pesa más que la estrategia industrial. El Gobierno frena la competencia en redes hasta 2028, por una mezcla de razones técnicas y miedo a perder el control. Mientras se esgrimen razones de «seguridad nacional» para impedir opas extranjeras, se exploran proveedores europeos que relegan a los fabricantes españoles. Una incoherencia difícil de justificar.

