Más que fugaces, que también, vivimos tiempos veloces. Tanto, que casi nunca da tiempo a digerir el instante informativo cuando ya estás en el siguiente. Debe de ser por las redes sociales, por la urgencia constante que nos han impuesto para vivir, pero lo cierto es que tenemos siempre la sensación de que nos pasan más cosas que a nuestros antepasados. Y, sin embargo, basta un vistazo rápido a la hemeroteca para comprobar que esta sensación de zozobra es sólo una ilusión; que a menudo vivimos un relato que ya nos han contado otras veces.

Andan los taxistas en rebelión por la proliferación de las VTC. Hace ya mucho tiempo que asistimos a disturbios en el aeropuerto por el intrusismo de conductores sin licencia que recogían a turistas en la terminal. Hoy es diferente. Lo que amenaza su monopolio es una nueva realidad, sí, con la que tarde o temprano tendrán que acostumbrarse a convivir. Al fin y al cabo, es como si a los periodistas de papel de hace una década nos hubiera dado por emprenderla a pedradas contra la sede de Google por una reconversión digital incipiente que ha resultado imparable.

Pasa lo mismo con la crisis migratoria. Uno escucha a Ximo Puig y a otros que han descubierto las pateras con el 'Aquarius' y dan ganas de mandarles los recortes de prensa de todos los años que en Andalucía llevamos tendiendo la mano a quienes huyen de la miseria desde el otro lado de la orilla. Antes fueron cayucos, 'sin papeles' o 'espaldas mojadas'. Pero el drama es el mismo, quizá acentuado, eso sí, pese a que al ministro Marlaska no le dé la gana de reconocer que estamos ante un colapso humanitario de una magnitud aún imprevisible.

Ocurre también, por ejemplo, con el relato de la desilusión que a menudo nos llega de la política. Me confesaba el otro día un amigo su decepción con Pedro Sánchez por su aplazamiento de la reforma laboral salvaje que tantos despidos gratis ha supuesto en la larga década de crisis que llevamos soportando los trabajadores a nuestras espaldas. Y no le faltaba razón. Pero también me sirvió para recordarle otros virajes bruscos de promesas electorales en esta democracia desde aquel célebre 'OTAN, de entrada, no' de Felipe González, que acabó sin embargo convirtiéndonos a todos los españoles en los chicos más aplicados de la Alianza Atlántica. Y ya, si prefieren en un ámbito más cercano, a mí todo esto de Salvemos La Mundial y los cansinos del Twitter me recuerda a aquel fervor por la conservación de un silo en el puerto de cuyo nombre nadie quiere acordarse hoy.

Y como si no lleváramos años de citas electorales, queda por ver si Susana Díaz adelanta las andaluzas. Pero, en fin, eso será ya un relato de septiembre. Nos vemos, pues, para esa fecha.