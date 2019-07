Mucha gente odia a Ciudadanos. Más que a Vox. Mucha gente que odia a la policía está jaleando a la policía por el informe en el que dice que Ciudadanos miente sobre el Orgullo. Rivera anunció ayer en el Congreso que su partido iba a presentar un escrito de denuncia ante la Fiscalía por «agresiones», «vejaciones» e «insultos». Una denuncia de «presuntos delitos de odio». Hombre. Odio hay. ¿Pero es ese el odio al que se refiere el Código Penal? La figura está ideada para proteger a minorías que históricamente han sido perseguidas o discriminadas. No se puede extender a grupos que no sufren estigma social y no necesitan especial protección. Puede que Rivera esté tirando con mucha frivolidad del delito de odio. Sí tiene sentido cuando el odio es por orientación o identidad sexual. Pero cuando son las víctimas, no cuando son los supuestos agresores. Que los ladrones son vigilantes y jueces. Es 'El reino del Revés' de María Elena Walsh.