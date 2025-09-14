Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La rehabilitación de la capacidad memorística

José M. Domínguez Martínez

Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Para las personas de mi generación, que cursamos los estudios elementales en la década de los años sesenta del pasado siglo, la enseñanza pivotaba, en ... buena medida, sobre la memorización, apenas sin filtros, de los contenidos. En mi caso, tuve que esperar a mi llegada al Instituto de Martiricos para encontrarme mayoritariamente con profesores, algunos sublimes, que desafiaban una metodología basada en la mera repetición. Toda mi posterior trayectoria docente, en el campo de la Economía Pública, se ha basado en un enfoque orientado a promover la capacidad de razonamiento y de análisis, así como en la interrelación de conocimientos y la permanente conexión de la teoría con la práctica. Eso no excluye que siempre sea necesario un cierto esfuerzo memorístico, que se ve facilitado por la reiteración de ejercicios y supuestos prácticos, ni implica negar la utilidad que aporta retener nociones. No obstante, es más importante desarrollar habilidades para afrontar nuevas situaciones que reproducir mecánicamente frases acuñadas, sobre todo si gran parte de la información precisa está fácilmente disponible.

