La rehabilitación de la capacidad memorística

Para las personas de mi generación, que cursamos los estudios elementales en la década de los años sesenta del pasado siglo, la enseñanza pivotaba, en ... buena medida, sobre la memorización, apenas sin filtros, de los contenidos. En mi caso, tuve que esperar a mi llegada al Instituto de Martiricos para encontrarme mayoritariamente con profesores, algunos sublimes, que desafiaban una metodología basada en la mera repetición. Toda mi posterior trayectoria docente, en el campo de la Economía Pública, se ha basado en un enfoque orientado a promover la capacidad de razonamiento y de análisis, así como en la interrelación de conocimientos y la permanente conexión de la teoría con la práctica. Eso no excluye que siempre sea necesario un cierto esfuerzo memorístico, que se ve facilitado por la reiteración de ejercicios y supuestos prácticos, ni implica negar la utilidad que aporta retener nociones. No obstante, es más importante desarrollar habilidades para afrontar nuevas situaciones que reproducir mecánicamente frases acuñadas, sobre todo si gran parte de la información precisa está fácilmente disponible.

Las nuevas tecnologías, el acceso al inacabable universo de Internet, y la inseparable compañía de un smartphone han venido a dar, aparentemente, un golpe de gracia a la capacidad de memorización a lo largo de la etapa formativa. Así las cosas, estaríamos tentados a proclamar que el esfuerzo memorístico ha quedado desahuciado. Pero es este un terreno bastante áspero y resbaladizo. El mismísimo Platón proclamó, en 'Fedro', que la escritura era perjudicial para la memoria, al permitir acceder al recuerdo desde fuera y no desde el propio esfuerzo.

En este contexto, ¿merece la pena que se dedique algún tiempo para que los escolares, dentro de la jornada lectiva, sean adiestrados en la adquisición de 'memoria de trabajo'? (entendiendo por esta la capacidad de almacenar y procesar mentalmente información).

Es una pregunta a la que se ha tratado de dar respuesta mediante un riguroso ensayo aleatorio controlado centrado en alumnos de primer grado de escuelas primarias de Alemania. En el estudio, realizado por Eva M. Berger y otros cuatro investigadores ('Journal of Political Economy', febrero 2025), los niños (y las niñas) (de 6 y 7 años) del grupo de tratamiento participaron en un entrenamiento diario (una clase por día lectivo) de memoria de trabajo adaptativo asistido por ordenador, durante cinco semanas. Posteriormente, se hizo un seguimiento de los resultados de los alumnos en distintas fechas después de la acción formativa (desde 3 meses a 3 años).

Los investigadores encontraron efectos directos sustanciales en la capacidad de la memoria de trabajo, surgidos justo después del periodo de instrucción y mantenidos a lo largo de todas las oleadas de evaluación. Adicionalmente, observaron efectos indirectos en varias habilidades importantes, como la geometría, la inteligencia fluida (medida por el coeficiente intelectual fluido de Raven) y la disposición para inhibir impulsos prepotentes. Curiosamente, para todas estas habilidades no se observó un efecto significativo inmediato del tratamiento; los efectos secundarios no aparecían a corto plazo, sino que mostraban un patrón creciente a lo largo de las sucesivas oleadas de evaluación, y solían ser más altos en la realizada después de un año.

Por último, en el estudio se documenta que el entrenamiento de la memoria de trabajo puede tener un impacto positivo en una de las disyuntivas más importantes de la trayectoria escolar en el sistema educativo alemán: la entrada en la rama académica de la escuela secundaria (Gymnasium). Este hecho tiene implicaciones potencialmente trascendentales para el acceso a la universidad y para los resultados en el mercado laboral, ya que quienes completan el Gymnasium tienen muchas más probabilidades de ir a la universidad y de obtener salarios significativamente más altos.

Como apunta Robert Harding ('Financial Times', 5-8-2025), en una etapa en la que: a) muchas economías avanzadas luchan por generar crecimiento económico; b) la inteligencia artificial está sustituyendo los trabajos rutinarios y elevando el nivel competencial necesario para acceder a las profesiones más deseadas; y c) el deterioro psíquico al final de la vida está causando sufrimiento y gastos a las personas afectadas y a sus familias, tiene sentido prestar la máxima atención a cómo podemos mejorar el funcionamiento de nuestra mente: «La estrategia industrial vuelve a estar de moda, pero las mejoras cognitivas son, potencialmente, una forma menos costosa y más eficaz de aumentar la productividad», lo que le lleva a abogar por una estrategia cognitiva para el crecimiento económico. En el plano individual, las capacidades memorísticas, tanto la que preserva el recuerdo de las vivencias personales como la de trabajo, son aparejos imprescindibles para transitar por todas las fases del ciclo vital.