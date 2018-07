¿El regreso de la momia?

Eran unas películas malas de terror. La momia andaba con los brazos extendidos y las vendas -compradas en una farmacia de guardia por un productor trasnochado y luego pasadas por el barro para darles la pátina del tiempo y la ultratumba- colgaban de su cuerpo como un columpio cutre. Más que miedo, aquello daba risa. Ayudaba al buen humor el olor de los jazmines y el aire caliente de aquellos cines de verano. Ahora, vía digital y con pantalla de plasma, nos dicen que la momia puede volver reencarnada en el cuerpo de un muchacho de Palencia que aprueba las carreras universitarias como una centella.

Eso dicen, que Aznar se ha apoderado del alma del joven Casado y a través de él tratará devolver al PP a sus propias esencias. José María Aznar lleva tiempo ensayando su papel de momia resurrecta. Anda solo por los pasillos del laberinto político como un alma en pena, pero siempre haciendo oír sus aullidos terroríficos a través de los muros. Intenta helar la sangre de antiguos acólitos y de la población en general. Y a veces lo consigue, por mucho que ya apenas se le entienda cuando habla, pues a una momia no le cuadran la oratoria fluida ni los gorgoritos. Lo trascendente de su estado le mantienen las mandíbulas acortanadas y a través de ellas chamulla sentencias de ultratumba y lanza designios cercanos al apocalipsis. Frente a él, el registrador de la propiedad se parece un poco a Jonathan Harker, ya saben, aquel empleado inmobiliario que fue a ver al conde Drácula y al que le chuparon la sangre y la novia. Rajoy, permaneciendo neutral, ha perdido el congreso. El voto a Casado era el voto al sarcófago y además significaba afear la conducta del impasible Mariano.

Casado tratará, lógicamente, de escapar de los brazos y las vendas carcomidas de la momia José Mari. Es uno de sus retos. Otro es el de poner otras vendas limpias al partido. Dice Casado que va a integrar a Saénz de Santamaría. Eso no se sabe muy bien lo que es. En algunos casos significa que te meten en el sótano del castillo y te dan un mendrugo de pan duro dos veces por mes. Pero no solo tiene que integrar, o encadenar, a Soraya. Sino a toda su corte. A saber qué ocurre con los andaluces, empezando por Sanz y terminando por Bendodo. De la Torre, con su experto manejo de la güija, ha tenido más ojo. De momento no habrá noche de cuchillos largos, las cosas ocurren de otro modo. Pero es probable que haya corrimiento de tierras y de fuerzas, y gente que recapacite y se arrepienta de su mala cabeza, de su voto. Golpes de pecho, reconciliación y negaciones antes y después de que cante el gallo. La película continúa, el verano sigue atufando a jazmines y el público, entre la sonrisa y el miedo que provocan esas películas, se pregunta si la momia resucitará y de qué modo el joven protagonista podrá escapar de ella.