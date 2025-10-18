Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pistas en el laberinto

Las reglas del tiempo

Sandra Pedraja

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:10

El nombre de esta columna nació hace más de una década, cuando en nuestra provincia había que escarbar entre silencios para encontrar un concierto que ... mereciera ser contado. A veces no quedaba otra que volar lejos. Hoy, el paisaje es el inverso: navegamos en un océano de propuestas. El problema ya no es la escasez, sino nuestra imposibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, de multiplicarnos para no perdernos nada. Mientras tanto, este espacio sigue siendo un hilo de Ariadna, una brújula para orientarse en el laberinto sonoro que, afortunadamente, nos rodea.

