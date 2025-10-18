Las reglas del tiempo

El nombre de esta columna nació hace más de una década, cuando en nuestra provincia había que escarbar entre silencios para encontrar un concierto que ... mereciera ser contado. A veces no quedaba otra que volar lejos. Hoy, el paisaje es el inverso: navegamos en un océano de propuestas. El problema ya no es la escasez, sino nuestra imposibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, de multiplicarnos para no perdernos nada. Mientras tanto, este espacio sigue siendo un hilo de Ariadna, una brújula para orientarse en el laberinto sonoro que, afortunadamente, nos rodea.

Esta aclaración es necesaria para hablar del músico que nos visita la próxima semana. Un artista galardonado con ocho Premios Gardel, la mayor distinción de la música argentina, una nominación a los Grammy Latinos 2013 y reconocido en 2015 por el Gran Jurado de los Premios Konex como una de las cinco figuras más destacadas de la última década en la categoría Canción de autor. Su canción «El búho» fue elegida por Francis Ford Coppola para la banda sonora de Tetro (2009), y su trayectoria lo ha llevado a producir a artistas como Liliana Herrero y Fabiana Cantilo, además de haber sido elegido por David Byrne y Sting como apertura de sus conciertos en Argentina.

Reconocimientos aparte, Lisandro Aristimuño es un músico y productor artístico autodidacta, marcado tanto por sus raíces patagónicas como por la influencia de maestros como Spinetta, Fito y Cerati. Sus creaciones nacen de un universo muy particular, donde conviven el folclore argentino y latinoamericano, la presencia del rock patrio y la experimentación sonora propia de las vanguardias musicales, una combinación que le ha servido para atravesar generaciones.

La independencia creativa de este artista es una forma de vida per se, reflejada en la creación de su propio sello Viento Azul, una realidad que le ha permitido construir una carrera libre, sensible y coherente, con la consiguiente admiración del público y la crítica.

Las pistas de hoy nos guían irremediablemente hasta Aristimuño y su propuesta sonora en formato trío para su actuación en La Cochera Cabaret, un espectáculo que recorrerá sus canciones de siempre junto a los nuevos temas de su sexto álbum, Constelaciones. Esto sucederá el próximo martes: una oportunidad de viajar por los paisajes sonoros dibujados con la emoción de una de las voces más personales de la música contemporánea.