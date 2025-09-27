Reflexiones educacionales smithianas

En 'La riqueza de las naciones', Adam Smith defiende que el establecimiento y sostenimiento de las instituciones educativas se encuentra entre las obligaciones primordiales del ... Estado. Pero su análisis va más allá y se adentra en interesantes -a veces, intrigantes y desconcertantes- disquisiciones acerca del ejercicio de la actividad docente y del posicionamiento de los centros académicos. He aquí algunas de ellas:

I. La educación como necesidad vital: Tal era la importancia que el considerado padre de la Economía daba a la educación que creía que «un hombre carente del uso apropiado de sus facultades mentales es más despreciable, si cabe, que un cobarde, pues es mutilado y deforme en una parte todavía más esencial del carácter que compone la naturaleza humana».

II. Dedicación, esfuerzo y retribución: Aseveraba Smith que «en toda profesión los esfuerzos de la mayoría de quienes la ejercen son siempre proporcionados a las necesidades que tienen de desarrollarlos». Venía a afirmar que el esfuerzo por desempeñar un trabajo de reconocido valor será mayor cuando los emolumentos dependan de este último, especialmente si hay que competir con otros oferentes.

III. La insuficiencia motivadora de los grandes objetivos: Rara vez -afirmaba- los grandes objetivos, por sí solos, son suficientes para motivar esfuerzos extraordinarios. Aparentemente, no confiaba mucho en el factor vocacional por la enseñanza. Sostenía que, cuando la retribución proviene de un sueldo garantizado, con independencia del éxito y de la reputación, disminuye la necesidad de dedicación: «el ser humano propende a vivir de la manera más fácil posible».

IV. La asignación utilitarista del tiempo y del esfuerzo: Aun en el caso de que el docente sea una persona laboriosa y activa, cabe esperar que emplee su actividad en tareas que le reporten algunas ventajas, en lugar de centrarse en obligaciones de las que no obtiene ninguna. Ofrece así una lúcida perspectiva para analizar la posición del profesorado universitario ante el diferente trato otorgado a las vertientes docente e investigadora.

V. El papel de los intangibles: No obstante, admitía que la reputación tiene siempre alguna importancia para el profesor, así como el afecto, la gratitud y la consideración de quienes siguieron sus enseñanzas: «no es fácil que estas disposiciones y sentimientos favorables los gane de otro modo que mereciéndolos por medio de la aptitud y diligencia en el desempeño de sus obligaciones».

VI. La importancia del control de la calidad: Ponía luego el dedo en la llaga al afirmar que, cuando prevalece un sistema endogámico de relaciones, se genera una tendencia a la indulgencia que acaba perjudicando el buen cumplimiento de las obligaciones. Verdaderamente impactante es su invectiva contra la Universidad de Oxford, donde, según él, hacía muchos años que la mayor parte de sus profesores oficiales había abandonado las obligaciones de la enseñanza. En este contexto, procedería abordar la selección de indicadores de actuación. Lo ideal sería que el de estudiantes egresados pudiese ir acompañado por el dato del nivel objetivo de los conocimientos alcanzados.

VII. Las ventajas de la libertad de elección de centros: Se mostraba Smith contrario a la práctica de la matriculación obligatoria de estudiantes en centros, con total independencia del mérito o la reputación de su claustro docente. Creía que la libre elección de centros por parte del estudiantado contribuiría a promover la emulación entre las diferentes instituciones educativas.

VIII. Y también respecto a los profesores: La libertad de elección no debía limitarse, según Smith, a la de centros, sino que debía extenderse a la del profesorado por parte de los educandos. De no ser así, habría una tendencia a disminuir la atención y la diligencia debidas.

IX. La adopción de las innovaciones: Nos vemos luego nuevamente sorprendidos cuando constatamos que el gran economista escocés relata que las innovaciones en el campo del conocimiento no siempre nacen en los dominios universitarios y que, en algunas instituciones, había reticencia a adoptarlas, pues preferían ser «santuarios en los que encontraron asilo sistemas ya periclitados y prejuicios obsoletos».

X. Antecedentes del absentismo académico: Por último, para consuelo de quienes observan asombrados las altas tasas de absentismo en las aulas universitarias, ya Adam Smith se hacía eco de ese fenómeno, al que atribuía la siguiente explicación: «Si el maestro que enseña es un hombre juicioso, forzosamente será desagradable para él darse cuenta de que sus lecturas, explicaciones o discursos, tienen muy poco sentido, por no decir ninguno. Le ha de ser, al mismo tiempo, poco grato observar que la mayor parte de los estudiantes abandonan su clase, o asisten a sus lecciones con muestras evidentes de negligencia, menosprecio o irrisión».

En fin, las reflexiones smithianas son particularmente inspiradoras para abordar cuestiones y problemas educacionales que siguen teniendo vigencia 250 años después de la aparición de la obra que puso los cimientos de la ciencia económica.