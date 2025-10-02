Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Redondo, sin aval en las Cortes

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

La ministra de Igualdad compareció ayer en el Senado, forzada por el PP, para ofrecer explicaciones sobre las fallas en las pulseras antimaltrato sabedora de ... que la sesión iba a terminar con una petición de la Cámara alta, controlada por la mayoría absoluta de los populares, para que dimita o en su caso sea destituida por el presidente Sánchez. En apenas una semana, la gestión de Ana Redondo de la doble crisis con los dispositivos -una puntual, derivada de la migración de datos al cambiarse al proveedor de servicios, y otra, sobre deficiencias más estructurales en el servicio- ha sido reprobada también por el Congreso, sin que este cuestionamiento mayoritario en las Cortes parezca haber hecho mella ni en el ánimo ni en el discurso de la ministra. Su petición de perdón se ha limitado, hasta la fecha, a lamentar el daño que «el ruido» pueda estar generando en las víctimas y tildar genéricamente como «bulos» cualquier crítica recibida. Una respuesta defensiva que no se sostiene cuando menudean las alertas de la Fiscalía y de distintos órganos jurisdiccionales sobre las carencias y errores en las pulseras, lo que de verdad perturba a las amenazadas y da bazas a sus agresores. Y que ya no cuenta con aval parlamentario aunque el Ejecutivo parezca obviarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  4. 4 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  5. 5 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  8. 8 «El riesgo de autodiagnosticarte de SIBO es que puede haber una enfermedad grave de base que estamos pasando por alto»
  9. 9 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos
  10. 10

    Tecnología malagueña para los entrenamientos de Naomi Campbell: 45 minutos de ejercicios que equivalen a 5 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Redondo, sin aval en las Cortes