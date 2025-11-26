Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LA TRIBUNA

En recuerdo de María Victoria

Francisco Salado

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA Y ALCALDE DE RINCÓN DE LA VICTORIA

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

El 25N, como cada vez que desgraciadamente hay una víctima de violencia machista, volvemos a reunirnos para alzar la voz contra una de las mayores ... injusticias que persisten en nuestra sociedad: la violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. Una violencia que no entiende de edades, de lugares, de nivel económico ni de nacionalidades. Una violencia que, pese a nuestra firmeza, se sigue cobrando vidas y que sigue dejando demasiadas cicatrices visibles e invisibles en nuestra provincia y en nuestro país.

