Rearme alemán frente a Rusia

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

La recuperación del servicio militar en Alemania confirma la apuesta del conservador Friedrich Merz por la seguridad, una de las prioridades de la gran coalición ... que lidera junto a los socialdemócratas, y por el rearme del país frente a la amenaza de Rusia. Cuando aún no se han producido avances significativos en la mediación de Trump para poner fin a la invasión rusa en Ucrania, el regreso de la 'mili' en la principal potencia europea lleva la retórica bélica internacional a un nuevo nivel por la capacidad de arrastre de la locomotora alemana en el resto de la UE. El anuncio para captar miles de soldados voluntarios de entre 18 y 25 años se une al notable aumento de los gastos en defensa, ya en marcha en tiempos del canciller Scholz, y a un fortalecimiento sin precedentes de su ejército después de haber vivido al abrigo de EE UU en la OTAN. Incluso, Merz aboga por participar con Francia y Reino Unido en el despliegue de un paraguas nuclear en territorio germano. La reorganización de la defensa, iniciada también en Polonia y Finlandia, es la triste demostración de lo lejos que aún está la paz y del esfuerzo militar que algunos socios de la Unión asumen, pese a su delicada economía.

