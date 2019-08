Rave Solaris Voltaje Hemos pasado de enterrar una sandía en la orilla a crear infraestructuras de arquitectura efímera TXEMA MARTÍN Martes, 6 agosto 2019, 07:37

Últimamente la vida pide paciencia y eso es justo de lo que menos tengo. La cosa se complica en verano; agosto es el mes de la espera. En la playa, los que toman el sol se quedan paralizados esperando el bronceado perfecto y que no pase nada más, que no caiga sobre ellos nada más que los rayos y que no se produzca otro acontecimiento que trascienda lo epidérmico. Viene una ola de calor y hay gente que ya está ilusionada con que llegue el invierno. Se enfrentan en número todos los días a los que a principios de agosto ya predicen que se está terminando el verano.

Leo en un reportaje que viajar en agosto es de pobres pero semejante afirmación no supone gran consuelo. Es cierto que transponerse a cualquier lugar en este mes es un trance que quizá merezca la pena ser evitado, como un atasco en domingo. La recomendación de no viajar en verano puede cumplirse con mayor alegría si mantenemos la certeza de estar viviendo en un destino. Que haya tanta gente pirrada por venir a un sitio del que quieres huir es una coartada para quedarse.

En la barriada de El Palo, que pronto será una república independiente y en donde no se nos conoce precisamente por tener mucha paciencia, se está produciendo un fenómeno que responde en realidad a un impulso ancestral del ser humano y de su difícil relación con el nomadismo. En la playa del Deo, pero también en otras orillas del sector, se está produciendo la exaltación del concepto de sombrilla. Las carpas que pone la gente en la playa son sofisticados chambaos que están para entrar a vivir, como puso de manifiesto este periódico con la imagen de uno de estos enormes parasoles dispuestos en un montaje lejos de lo perfecto y exento de finura.

Poca broma con las carpas: algunas pueden venir equipadas con doce sillas, muchas mesas, varias neveras, todo tipo de enseres, menaje de cocina y bártulos relacionados con el baño o con la moda infantil y un arsenal de comidas y bebidas, todas riquísimas y que me gusta imaginar hipercalóricas (molletes que chorrean zurrapa del Roper) deglutidas sin concesiones y bajo el pretexto de la fruta de postre. Aquí hemos pasado de enterrar una sandía en la orilla a crear infraestructuras de arquitectura efímera. Hay carpas que tienen su barra de gintonics y las 'millenial' traen además un altavoz 'bluetooth' en diferentes tamaños: desde los que caben en una mano y que parece mentira que se escuchen tan bien hasta los que usan por las mañanas en los chiringuitos de Ibiza. En realidad, esto es una versión dominguera de lo que está pasando en toda la ciudad, también en el mismo paseo marítimo de la zona Este que está calcando los mismos niveles de masificación que el centro y la misma noción de espacio público. Al poner estos toldos en la playa, el ciudadano está aplicando la filosofía que emana de todo lo que están dejando que pase en nuestra ciudad. Las carpas son la réplica.