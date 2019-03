Lo peor de Casado es Aznar. Inés Arrimadas habló de chulerías por proponer Casado a Rivera como su ministro de Exteriores. El otro, de vuelta, pensó en Casado como su ministro de Universidades. Pero para chulo, chulo, mi pirulo (por citar esa fuente de autoridad que es 'Gran Hermano'). «A mí nadie me habla de una derechita cobarde mirándome a la cara porque no me aguantan la mirada», dijo Aznar en Valencia como cuando farfulló que a él nadie le decía lo que tenía que beber. En ese momento (el valenciano), Abascal se puso el morrión y, mientras se moría de risa, contó más votos para Vox. Aznar hace una llamada desde su «autoridad moral», su historia y su experiencia a la responsabilidad del votante de centroderecha «para que vote al PP y nada más que al PP». Aznar representa lo más rancio e intolerante del PP. ¿Por qué os vais a ir a otra ranciedad?, pensará. Arenas le susurraría: «Has estado cumbre, presidente». Y Vox haciendo caja.