Rafael Ballesteros
ANTONIO SOLER Jueves, 4 abril 2019

ARafael Ballesteros le han concedido el premio Elio Antonio de Nebrija por su trayectoria literaria. Otros malagueños recibieron anteriormente esa distinción. Manuel Alcántara, María Victoria Atencia. Era de justicia que se reconociera al Ballesteros escritor como una de las voces «más sólidas y versátiles» de la literatura andaluza y española, tal como reconoció el jurado. El jurado también ha afirmado que Rafael Ballesteros forma parte «indiscutible» del patrimonio literario español. No va uno a discutir lo indiscutible, sino a subrayarlo y a enfatizarlo porque si bien Ballesteros forma parte de ese patrimonio colectivo uno tiene la suerte de que Ballesteros forme parte de su patrimonio personal.

Hace unos treinta y cinco años nuestros caminos convergieron. A la casa del joven que quería ser escritor llegaba de vez en cuando una carta con membrete del Congreso de los Diputados. No era muy frecuente que a ese bloque de un barrio lento, como diría el poeta José Luis González Vera, llegaran misivas de tan alta institución. Eran cartas de letra indescifrable, pero cuando la paciencia conseguía resolver el jeroglífico, la abuela del muchacho pedía una segunda lectura, porque allí se hablaba de porvenir, de fe en la constancia y en la escritura y no de caminos truncados y abismos que es lo que a uno le pronosticaba la mayor parte de la compañía. Desde entonces, las palabras de Ballesteros han sido importantes. Las escritas, las oídas de viva voz, las leídas en sus libros de poemas y en sus novelas. Las que han tenido que ver con la literatura, con la vida o con la política. Las serias, las decisivas y las que han jugado con la ironía, esa otra forma de inteligencia. Así, como los faros en tiempos de tormenta o cuando los cielos se muestran dudosos y las señales son aún más necesarias, han sido y son sus palabras.

No es uno imparcial, pero tratando de serlo, valorando sus libros como si no hubieran brotado de alguien tan cercano y admirado, tiene que decir que son de un valor infinitamente más alto que el que las campanas y los ecos demuestran. La deuda de las letras es grande con Rafael Ballesteros. Y la de esta ciudad. Porque cuando Málaga era páramo cultural, aquel diputado, aquel presidente de la comisión de Cultura del Congreso, hizo posible el nacimiento y el sostenimiento de cosas como el Centro Cultural de la Generación del 27 o la fundación Picasso. Sembrando, colocando semillas en un suelo que ha resultado fértil. Después de la política activa vino la dedicación exclusiva a la literatura, el paso a la novela, donde el lenguaje arbóreo se convirtió en potente flujo narrativo, en reflexión sobre los tiempos recientes y los resortes ocultos que mueven a los individuos y con ellos a la Historia. Paso a paso, día a día y palabra a palabra. Uno, a veces, por las mañanas bebe en una jarra que lleva el lema de Cristophe Plantin, gran pionero de la imprenta. «Labore et constantia». Juraría uno que Ballesteros nunca ha bebido de ninguna otra vasija ni de ninguna otra sagrada fuente.