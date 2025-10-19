Radio Mantis, caso Sánchez

Más allá de tecnicismos y ajustes, la puesta en libertad, o la ratificación de la misma, de Ábalos y Koldo García por el Tribunal Supremo, ... ha llenado de impaciencia a todo el mundo, o casi. Lo de «riesgo de fuga de baja intensidad», dicho de otra manera, por el fiscal Luzón, en el caso del exministro, y el despacho a casa por orden del juez, da cuenta de una justicia trabajosa y lenta como ninguna. También la corrección de la Audiencia Provincial de Madrid al Juez Peinado, para acumular en una sola pieza lo que haya de llevar al Jurado popular, pareció más afán de corregir o elevar a decisión una opinión judicial que de enmendar un error, porque no parece que lo hubiera. Ello y la solicitud de seis meses más de plazo para seguir instruyendo la causa Begoña Gómez nos lleva al siguiente año. ¿Hasta cuándo? Entretanto Aldama sigue anunciando sobres y pruebas que no nos da el tiempo. Nos avisan de informes inminentes de la UCO sobre éste y aquél, pero no llegan. No digamos «la trama de hidrocarburos»...

Tezanos ya ha «descubierto» que el PSOE supera al PP en 15 puntos en intención de voto, sus encuestas son las únicas que llevan bien el paso. Y es que mientras más sospechas, dudas o escándalos, se ciernen sobre Sánchez y sus huestes, más aumenta el CIS la exultante victoria socialista futura. ¿Por quién nos toma?, dicen muchos. Pues eso. Lo tenemos que mirar, a ver si es que engañarnos es ciertamente efectivo, que sí. Ahora hasta Sánchez -primero empezó Patxi López- nos explica que en «todas las empresas» el uso de dinero en metálico para abonar las notas de gastos es lo normal... Y no nos habíamos dado cuenta. Es más, por ejemplo, pagar con un sobre algo más de cuatro mil euros, aún la norma que limita a 1.000 el uso de efectivo, no es nada, es lo que se hace y ya está. Fíjense, hasta el mismísimo Pedro S. ha explicado que probablemente también él haya cobrado gastos en moneda contante y sonante. Es eso, fe, y mucha hay que tener para justificar esta conducta retransmitida en videos por doquier, hay una versión edulcorada para cada caso o sucedido que los malpensados confirman como irregular. Son los guionistas subcontratados de Radio Mantis Religiosa, que no se toman un respiro, todo lo pueden explicar: y todo acaba siendo argumentado como un gran beneficio para el interés general...

Subir de nuevo las cotizaciones de los autónomos, pero ¿no dicen que la economía va como un cohete? La justicia lenta, la legislatura interminable, un gobierno incapaz -salpicado de corrupción y mentiras- y Sánchez autócrata; un cóctel amargo y destructivo.