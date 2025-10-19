Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Radio Mantis, caso Sánchez

Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Más allá de tecnicismos y ajustes, la puesta en libertad, o la ratificación de la misma, de Ábalos y Koldo García por el Tribunal Supremo, ... ha llenado de impaciencia a todo el mundo, o casi. Lo de «riesgo de fuga de baja intensidad», dicho de otra manera, por el fiscal Luzón, en el caso del exministro, y el despacho a casa por orden del juez, da cuenta de una justicia trabajosa y lenta como ninguna. También la corrección de la Audiencia Provincial de Madrid al Juez Peinado, para acumular en una sola pieza lo que haya de llevar al Jurado popular, pareció más afán de corregir o elevar a decisión una opinión judicial que de enmendar un error, porque no parece que lo hubiera. Ello y la solicitud de seis meses más de plazo para seguir instruyendo la causa Begoña Gómez nos lleva al siguiente año. ¿Hasta cuándo? Entretanto Aldama sigue anunciando sobres y pruebas que no nos da el tiempo. Nos avisan de informes inminentes de la UCO sobre éste y aquél, pero no llegan. No digamos «la trama de hidrocarburos»...

