¿Qué pasa en la OFM?

Regina Sotorrío

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Diez meses después de estrenar gerente, la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) ya sabe que volverá a quedarse sin responsable administrativo en poco tiempo. Esteban ... Morales ha decidido marcharse y tiene por delante dos posibles salidas: o llevar las riendas de la Orquesta Ciudad de Granada, que ya ha aprobado su nombramiento; o ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, el famoso puesto que ostentaba el hermano de Pedro Sánchez y para el que su nombre está entre los 16 candidatos. De una forma u otra, a punto de cumplirse un año de su designación en Málaga, y con al menos otro año por delante de contrato, Esteban Morales se irá con la música a otra parte.

