Todas las mañanas por trabajo paso por la puerta de un conocidísimo gran burdel de Málaga y siento una profunda tristeza, un asco incontenible y ... mucha vergüenza. Veo el edificio languidecer al amanecer y veo a las chicas salir y pillar un Uber con sus caras lavadas de maquillaje, cansadas, bellas y dignas supervivientes. Pienso en lo injusto de este lamentable negocio, en sus víctimas y en que apenas hablamos de los puteros y los proxenetas. Permítanme.

España es un país de puteros, con sus Ábalos en fila india y todos los demás. Lo dicen los datos. Nuestro país es uno de los principales destinos de la prostitución en Europa. Cuatro de cada diez hombres han pagado alguna vez por sexo. Un maldito bussines que violenta a la mujer y la esclaviza. Propongo, para empezar, que cambiemos las palabras. Las palabras pueden cambiar el mundo: cambiemos prostitución por esclavitud, prostituta por víctima, proxeneta por tirano, putero por mala persona.

¿Se puede ser putero y buena persona? El perfil del putero es transversal. Hay de todo. Jóvenes puestísimos, directivos de paso, políticos cutres, autónomos creyéndose los reyes del mambo, buscando variedad, pensando que son poderosos, que ligan..., Torrentes, idiotas. Padres de familia que se acuestan con una chica de veinte y vuelven a sus casas tan panchos sin pensar en lo que acaban de hacer. Algunos todavía dicen que no existe la violencia machista. Veo en la tele un debate sobre la legalización y el derecho de una mujer a vender su cuerpo, pero nadie habla del derecho extraordinario que tienen algunos hombres a penetrar a chicas que no tienen otra forma de vivir. Nadie habla sobre el derecho a mantener un negocio en el que el hombre paga por sexo frente a mujeres casi siempre pobres, extranjeras, extorsionadas, mujeres que viven en un infierno, heridas, cicatrizadas, mujeres como tu madre, tu mujer o tu hija, compañeras de vida, mujeres.

Y mientras, los puteros siguen siendo hombres invisibles. Nadie habla de ellos. Nadie dice al salir de la ofi: «me voy de putas». Nadie habla de los proxenetas, de su mafia. Nadie habla de que no terminamos de comprender la hondura de este mercado que mueve millones, constituye un lobby empresarial potentísimo y nos define como sociedad. Los hombres tenemos una responsabilidad. Los políticos deben dejar de ponerse de perfil y legislar. Ya está bien de esta gigantesca vergüenza. Ya está bien de víctimas y supervivientes. Ya de puteros y proxenetas, tiranos y malas personas.