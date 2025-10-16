Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paso corto, vista larga

Puteros

ROBERTO LÓPEZ

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Todas las mañanas por trabajo paso por la puerta de un conocidísimo gran burdel de Málaga y siento una profunda tristeza, un asco incontenible y ... mucha vergüenza. Veo el edificio languidecer al amanecer y veo a las chicas salir y pillar un Uber con sus caras lavadas de maquillaje, cansadas, bellas y dignas supervivientes. Pienso en lo injusto de este lamentable negocio, en sus víctimas y en que apenas hablamos de los puteros y los proxenetas. Permítanme.

