Un punto en el horizonte

ATRÁS quedaron los homenajes y celebraciones en torno a la Virgen del Carmen, patrona de los «mareantes»; atrás cohetes y embarcaciones llenando de colorido cielo y mar en unos actos ampliamente difundidos por los medios, resaltando el fervor que los pueblos del litoral malacitano, desde levante a poniente, manifestaron hacia la que muchos de ellos consideran su patrona. Pero poco trasciende la opinión del público que asiste a estos actos oficiales, si los critica o los comparte.

Marbella tiene desde hace casi medio siglo, una imagen oculta en el fondo del mar, en la Torre del Cable, ese vestigio de la etapa industrial cuyo abandono salta de vez en cuando a la opinión pública. Es la llamada popularmente «Virgen del Carmen submarina» que, año tras años, es sacada a la superficie por los miembros del Centro Oficial de Investigaciones Subacuáticas de Marbella y el Club Náutico, una traída a tierra en la que el público demuestra su fervor acudiendo masivamente a presenciarla.

Cuenta Fernando Álvarez -a mi parecer la persona que más sabe sobre la historia de las cofradías-, que «la Virgen del Carmen, advocación mariana con tantos adeptos en nuestros días, tan arraigada siempre a la gente del mar, no tuvo hasta bien entrado el siglo XIX, el seguimiento que por parte del pueblo de Marbella cabría suponérsele». Es más, continúa fortaleciéndose pese al desapego hacia los asuntos religiosos y al ateísmo de que muchos hacen alarde, posiblemente por su vinculación con el Purgatorio.

Pero más allá del ámbito marinero, la devoción por la Reina de los Mares llega tierra adentro, a los pequeños pueblos del piedemonte donde hace años se acostumbraba a inaugurar la temporada de baños el 16 de julio, cuando hubiera bendecido el agua. Así lo hizo mi madre, que preparaba sus bártulos para subir a su prole en un autobús y pasar el día en la playa a la espera del «milagro» mariano. Y hoy, igual que antaño, muchas personas bajan al litoral con la intención, no de estrenar las aguas, sino de contemplar el despliegue de embarcaciones que acompañan a la imagen en su anual paseo por este mare nostrum que tanta prosperidad nos ha traído.

Las playas estaban muy concurridas a pesar de que el sol empezaba a mostrar síntomas de cansancio y la brisa obligaba a proteger los cuerpos del incipiente fresco, sin embargo, fueron muchos los que permanecieron anclados sobre la arena en una apacible espera. Poco después de las siete la comitiva pasó en dirección a Puerto Banús, algo desordenada y lejos, demasiado lejos para poder vislumbrar el barco que portaba la sagrada imagen. Una ligera decepción comenzó a extenderse entre los ocupantes de la playa del Oasis ante la imposibilidad de localizarla.

Desde el Puerto llegaba el eco de las sirenas de los barcos y los estallidos de los cohetes que daban la bienvenida a su ilustre visitante. Era un estruendo, una profusión de salvas las que escapaban de la ensenada donde, con toda seguridad, los yates habrían preparado con antelación y quizás ilusión, su llegada. Desde la distancia, la lenta salida por la bocana fue seguida con expectación e ilusión porque ya quedaba menos para ver pasar a la Virgen. Se intuía que se estaba organizando la comitiva para que a su paso por el litoral quedara más vistosa, como realmente fue. Ahora sí. Los barcos iban perfectamente escoltados guardando una linealidad que presentaba un hermoso efecto plástico sobre el horizonte. La espera había merecido la pena.

En una mesa del chiringuito «El Pureta», un grupo de ingleses aguardaba ver la comitiva. Mi amiga Sheila, que había bajado desde Istán como suele hacer cada año para asistir a un espectáculo ajeno a su cultura, relataba con su imperecedera sonrisa a sus contertulios las particularidades de esta fiesta tan mediterránea. Y a medida que se acercaba el cortejo, cuando veía deslizarse las embarcaciones por las aguas, fue la primera en poner el punto sobre las íes con su peculiar castellano: «Este año..., demasiado lejos», una apreciación con la que coincidimos todos porque pensábamos, ¿son imaginaciones nuestras o realmente pasaron excesivamente retirados de la playa?

A esta pregunta sólo podrían responder los patrones de las embarcaciones. Para nosotros, mudos y lejanos espectadores que llevábamos horas esperando, la Virgen del Carmen pasó de soslayo, sin llegar a ser ni siquiera un punto sobre el horizonte. Acaso era perceptible el perfil de tres barcos, en uno de los cuales intuimos que viajaría la Señora, pero nada más. Y cuando alguien sugirió que quizá las condiciones marinas no fueran las idóneas para acercarse a la costa, no supimos contestar pues nuestros conocimientos sobre el arte de la navegación no alcanzan a tanto, y porque sólo pretendíamos ver a la Virgen. Más no lo conseguimos.