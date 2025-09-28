Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Pulso indebido

Con respeto a sus derechos, la justiciable Gómez no debería proyectar la impresión de que libra una pugna con Peinado instigada por Moncloa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Sánchez y sus ministros siguen aferrados a la impugnación de unas investigaciones judiciales «incomprensibles» -la definición es de Félix Bolaños, que debería conducirse con mayor ... prudencia en atención a su cargo al frente de Justicia-, la cual obvia que las audiencias de Madrid y Badajoz han respaldado en lo nuclear las instrucciones de Peinado y la de la jueza Beatriz Biedma sobre el hermano del líder socialista. Que es lo mismo que descartar la existencia de arbitrariedad. Serán luego el juicio a Begoña Gómez, si éste se confirma, y el ratificado para David Sánchez los que determinarán si ambos se prevalieron del poder del presidente para medrar en sus carreras; y si éste coadyuvó a ello por acción o por omisión. La imagen de un jefe del Gobierno cada vez más cercado no debe permear hasta tal punto las instituciones como para restarlas entereza y credibilidad. Salvaguardarlas es, por ello, deber prioritario de Sánchez. Pero al que también está convocada la oposición para que la erosión de su rival no extienda la gangrena a ese mismo entramado institucional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  4. 4 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  5. 5

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  8. 8 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga
  9. 9

    La Sareb sobre la promoción sin luz de Mijas: «Los vecinos han sido estafados»
  10. 10 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pulso indebido