Pulso indebido

Sánchez y sus ministros siguen aferrados a la impugnación de unas investigaciones judiciales «incomprensibles» -la definición es de Félix Bolaños, que debería conducirse con mayor ... prudencia en atención a su cargo al frente de Justicia-, la cual obvia que las audiencias de Madrid y Badajoz han respaldado en lo nuclear las instrucciones de Peinado y la de la jueza Beatriz Biedma sobre el hermano del líder socialista. Que es lo mismo que descartar la existencia de arbitrariedad. Serán luego el juicio a Begoña Gómez, si éste se confirma, y el ratificado para David Sánchez los que determinarán si ambos se prevalieron del poder del presidente para medrar en sus carreras; y si éste coadyuvó a ello por acción o por omisión. La imagen de un jefe del Gobierno cada vez más cercado no debe permear hasta tal punto las instituciones como para restarlas entereza y credibilidad. Salvaguardarlas es, por ello, deber prioritario de Sánchez. Pero al que también está convocada la oposición para que la erosión de su rival no extienda la gangrena a ese mismo entramado institucional.

