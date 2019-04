Así, a pulso, levantan su españolidad algunos de los candidatos a gobernarnos. Cofradía de capirotes exaltados. Campaña de pasión. Tambores, azahar y compañeros y compañeras envueltos en el tufo del incienso, en arengas mitineras con aires de saeta y via crucis. La cosa empieza a parecerse a una de aquellas viñetas que nos dejó el gran Forges en las que un monigote empachado de noticias vomitaba una confusa amalgaba de mensajes. Queriendo evitar esa confusión, el hermano mayor de Mena ha pedido a Rivera, Casado y Abascal que se abstengan de aparecer en el traslado de su Cristo. El recuerdo de cuatro ministros, con Catalá, Méndez de Vigo y el gran Zoido haciendo górgoros con el himno de la Legión ha llevado a hacer esta sensata petición.

De momento, Rivera y Casado acatan. No así el reconquistador Abascal, que ha confirmado su asistencia. Eso sí, como persona de a pie. No acudirá a caballo. Disociado de sí mismo y de su cargo, solo acudirá como español. No como representante de un partido que quiere someter España a un electrovox para reacondicionar sus desperdigadas neuronas. Y qué mejor sitio y con qué mejor compañía que Málaga, el Cristo restaurado tras la barbarie roja y la Legión. La Legión como apelativo a la España de los heraldos y el sacrificio, la salvación de la patria y los valores de una cruzada que nunca tuvo que tener fin. La vieja Legión, la de las esencias, la simbólica. No esa que puede participar en misiones internacionales, sino la de la marcha ligera, la de los héroes perseguidos por una turbia maldición, la de la cabra y el tambor.

Aquella emparentada con su fundador. Como él, viene Abascal a defender la oscura pureza. Aquello que Millán Astray defendió en el paraninfo de la universidad de Salamanca ante su rector, Miguel de Unamuno. «Viva la muerte, muera la inteligencia». Una buena respuesta a lo que el veleta político de Unamuno acababa de plantear con aquel «Venceréis pero no convenceréis». Lo de convencer ya se estila poco. A los que vencieron no les interesó convencer a nadie. Los que no estaban convencidos tuvieron un largo tiempo de reflexión en las cárceles o las tumbas. Religión, ejército, hombres de vida rota, un redentor sacrificado por los demás y una música que apela a la leyenda. Caldo de cultivo ideal para comparecer y tocar la fibra de los electores. El arco derecho del PP -a pesar de los llamamientos furibundos de Casado, del aval del hombre con rayos equis en los ojos al que nadie se atrave a mentarle lo de la derechita cobarde que es Aznar- puede conmoverse y hasta identificarse con Abascal mezclado entre legionarios, solo y a pecho descubierto. No importa que venga a pie. El relincho de su caballería sonará al fondo. El sacrificio de los héroes resonará a su alrededor. Disueltos los vahos del incienso y los ecos de los himnos, el sacrificio de buena parte de la tropa española seguirá consistiendo en llegar a fin de mes.