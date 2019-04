Pues no era tan difícil

La cosa está así: desde hace más de una década los trabajadores del PTA han soportado colas exasperantes a diario en la entrada y en la salida de sus puestos de trabajo. La falta de alternativas de transporte público se juntaba con unos accesos viarios pensados para 6.000 personas, cuando en el último año sumaron 19.000. La situación llegó a tal punto que algunas empresas y directivos empezaron a rechazar esta localización, y otras amenazaron con marcharse si no se tomaban medidas serias. Tras muchos años ignorando las quejas de los afectados, el anterior equipo al frente de la Consejería de Fomento de la Junta puso todos sus esfuerzos en construir un tercer carril en la carretera que une el Parque con la autovía del Guadalhorce (A-7056), y que tardó un año sólo en sacar a licitación. De hecho, el plazo de presentación de ofertas para las constructoras todavía está abierto, aunque se cerrará en breve. Esta era la única medida en el horizonte, con un periodo de obras de 14 meses.

Ha llegado un nuevo equipo a la Junta y ha tardado dos meses, dos, en lanzar una batería de propuestas alternativas, imaginativas y baratas para aliviar la situación, al menos hasta que la anterior se acabe, y que los plazos administrativos y el presupuesto permitan ir adelante con actuaciones de mayor calado, como llevar el metro y crear una segunda entrada. Se nota que son todos ingenieros y además de Málaga, permítanme el toque de chovinismo. Se han inventado un tercer carril reversible aprovechando la mediana inútil que separa las dos plataformas del mismo vial mencionado antes, y que es donde se forman todas las caravanas. En la rotonda también van a sacar un tercer carril, desmontando unas aceras; y se van a reordenar los viales interiores para agilizar la entrada.

Encima, en lugar de convocar un concurso, que habría llevado meses de trámites, al ser una cuantía menor y estar plenamente justificada la situación de urgencia, se le ha encargado que lo haga la empresa pública Tragsa. Por lo que toda la obra estará lista... ¡El mes que viene!

Llegados a este punto, cabe preguntarse si cuando los anteriores dirigentes no propusieron una solución así (y mira que tuvieron años para pensarlo) fue por incapacidad, por desidia, porque Málaga y el PTA les importaba un carajo... O por una mezcla de todas las anteriores. Sobre lo que no hay duda es que, si se ha podido hacer en dos meses, no debía ser tan difícil, o más bien sólo había que querer...