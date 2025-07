VIOLETA NIEBLA Lunes, 7 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Quería escribir una columna sobre la vergüenza que me genera haber trabajado tanto como para alcanzar algunas metas materiales para tener un lugar donde caerme ... muerta. Esto empieza por el impulso de querer subir una storie con la imagen de las tres alturas de mi casa del pueblo. No lo hago. Me vienen a la cabeza los comentarios de algunas personas. Me vienen sus publicaciones. Lo que podrían pensar esas personas. Las críticas de esas personas. La señal con el dedo apuntando y deletreando la palabra privilegio. Si hago la foto de la triple altura es porque estoy tumbada. Estoy tumbada un sábado a las cuatro de la tarde después de una semana de espanto durmiendo 5h y 32 min de media según mi reloj inteligente. Yo estoy segura que la persona que desayuna con la palabra privilegio en la boca como si fueran copos de avena que se le quedan entre los dientes ha dormido más que yo, esta semana y el año entero. Siento que me deslomo. Siento que pierdo defensas durmiendo menos, trabajando más. Siento la picadura de Hacienda, el mordisco que me da en el pie, en el brazo, en la pierna cuando entro a mi app del banco y veo lo que se ha llevado, una vez al trimestre, una vez al año. Y aún así, sigo. Las tres alturas de la casa obedecen a años de madrugones, a facturas pagadas y a fines de semana perdidos entre reuniones por Zoom y redacción de proyectos. Pero no la he publicado. Me detuvo el puñal de la vergüenza. Y entonces pensé: ¿por qué a algunas personas nos avergüenza celebrar el éxito propio?

Porque reconocer que queremos más, que deseamos otro puesto o simplemente un reconocimiento, se interpreta como insolencia. Y al mismo tiempo, caer —perderlo todo— nos avergüenza todavía más: el ojo público presiente la debilidad y se abalanza sobre el fragmento expuesto. De pronto, la ambición se convierte en un tabú doble: está mal admitirla, y peor asumir sus tropiezos. El otro día escuchaba a Albert Pla decir que había dividido a sus amigos entre los que trabajan y los que esperan para llegar a su edad y cobrar una herencia. Eso también quise compartirlo y no lo hice. Pla apunta a la herencia como un mecanismo de privilegio tan poderoso que modela desde dentro las líneas maestras de la injusticia económica: mientras unos invitamos a cañas, los otros esperan reposadamente el reparto de un legado que les adelanta ventaja sin sudor ni insomnio. Y es precisamente ese desequilibrio —el que hace que unos carguen su ambición con pudor y otros la reciban sin esfuerzo— lo que liga su denuncia con mi propia vergüenza de celebrar logros. Ambos hablamos de una escalera donde no todas partimos del mismo peldaño, y donde reconocerlo sin avergonzarse puede ser el primer paso para, al fin, subir la storie sin miedo.

