EL PSOE-A SE ABRAZA A VOX

Al PSOE no se le ha caído Vox del argumentario ni de la boca desde las diez de la noche del pasado 2 de diciembre. Parece no haber asumido que Andalucía se acostó socialista y se levantó conservadora. O de derechas. Da la sensación de que Susana Díaz piensa que todo es un mal sueño, una pesadilla muy alejada de la realidad. Y culpa de todos sus males a Vox, sin pensar en los 400.000 andaluces que les han votado. Por eso no ha dudado en ofrecer a diario y a lo largo de toda la geografía andaluza ruedas de prensa criticando al nuevo partido. Sin piedad contra doce hombres. Esos que le han dado el gobierno a Juanma Moreno, que sin duda hoy vivirá también una gran noche previa a su investidura como presidente de la Junta de Andalucía. Han tenido que pasar 37 años para saber que los socialistas andaluces tienen muy mal perder. No había habido oportunidad para saberlo, todo hay que decirlo. Pero están demostrando muy poco fair play, quizá porque se han visto en fuera de juego de manera sorpresiva. Es un error alentar las concentraciones y las protestas contra un gobierno aún nonato, que no ha adoptado todavía ni una sola medida negro sobre blanco en el BOJA. Pero es muy goloso desviar la atención de tu fracaso. Vox se ha convertido en un partido bisagra, que sirve para dar el gobierno a la derecha y para que la izquierda justifique su derrota. Es imposible sacar más rendimiento a un partido por parte de los demás. Lo cierto es que ya se ha pasado la cuarentena desde el 2-D y no se ha escuchado ni el más mínimo atisbo de autocrítica en el PSOE, que parece que ha perdido el gobierno por razones exógenas. Lo normal es que a estas alturas ya se hubiera abierto el debate sobre la continuidad de Susana Díaz, sobre la política que está llevando Pedro Sánchez en Cataluña y sus pactos con partidos que ha protagonizado un golpe de Estado desde una institución tan importante como la Generalitat o sobre por qué después de casi cuarenta años Andalucía sigue estando a la cola de los indicadores socioeconómicos. Pero eso es mucho pedir. Lo fácil para el PSOE-A es abrazarse a Vox como hacen los boxeadores derrotados con sus adversarios para evitar el irremediable KO.