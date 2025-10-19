Que nos proteja, que falta nos hace

La Generación del 27, grupo literario formado por poetas y artistas españoles que marcaron la cultura del siglo XX y en el que Málaga ... fue fundamental porque aquí nacieron y se formaron figuras clave del grupo, a la vez de que la ciudad influyó en su obra, y que además de ser clave por ello, tuvo un papel estelar en un aspecto fundamental: la edición y publicación de libros y revistas. Sin embargo, como se sabe, en los actos conmemorativos recientes organizados por instituciones culturales del Estado, la capital malagueña no fue incluida como sede ni ha recibido reconocimiento especial, algo que es una injusticia histórica y cultural de primera. A las protestas de académicos, políticos y ciudadanos por esta absurda decisión se ha unido también la del conocido escritor y editor Andrés Trapiello, que recibió este viernes el premio Libertad 1812 otorgado por el Club Liberal, y que fue rotundo en la crítica hacia el ministro Urtasun y su decisión de dejar fuera del punto organizativo a 'la ciudad de Litoral': «Quien lo haya decidido demuestra que no tienen ni idea, pero a buen seguro que el Centro Cultural de la Generación del 27 y la cultura malagueña subsanará ese tremendo error», señaló. Lo que ignoran en el ministerio es que Málaga se va a 'hinchar' de organizar eventos para conmemorar el centenario de tan ilustre grupo, y que van a sorprender a no pocos; verán como incluso hasta el Ministerio es capaz de venir a inaugurar alguno de esos eventos. Estos Horizontes darán buena cuenta de ello más pronto que tarde.

En la pasada festividad de los Ángeles Custodios, el párroco de la iglesia del mismo nombre y canónigo de la Catedral, Federico Cortés, firmó el contrato de ejecución de una imagen del Santo Ángel de la Guarda que, curiosamente, pese a ser titular de la parroquia, no hay ninguna en el templo. La obra ha sido confiada al joven y prometedor escultor veleño José Luis López Sarmiento, que la ejecutará en madera de cedro real y estofados pictóricos. Como ocurre con muchas de las cosas relacionadas con la devoción, se pretende sufragar el coste de la elaboración de la imagen a través de una suscripción popular, con donativos en la cuenta de la propia parroquia: ES04 0075 0014 9906 0665 5975, especificando nombre y DNI. Los nombres de los benefactores figurarán en el interior de la imagen. En la comisión que se ha creado al efecto se encuentra el periodista y ex compañero de SUR Antonio Roche, cuya misión es la recaudación de fondos para hacer realidad el proyecto. El padre Federico se ha marcado como meta que la imagen se pueda bendecir en octubre del próximo año, coincidiendo con el aniversario de la inauguración de la parroquia.

El boceto en barro de la que será nueva imagen fue presentado al final de la misa dominical por el párroco en presencia del escultor, econtrando una calurosa acogida por parte de los feligreses. El deseo de todos es que esta iglesia, levantada en calle Ayala entre El Bulto y Huelin y muy próxima a la estación ferroviaria, cuente ¡por fin! con una imagen del Santo Ángel de la Guarda, su titular y Patrón del Cuerpo Nacional de Policía.

Málaga, como todas las ciudades, tiene sus edificios, su propia decoración, su 'atrezzo' que se dice en el mundo del teatro, el cine o la televisión. Y también hay personajes que forman parte de lo que podríamos denominar 'decorado vivo' de la ciudad, en el sentido más positivo de la frase, o sea esos hombres y mujeres transversales, que conocen a media Málaga y a la otra media también, por su trabajo, su capacidad de diálogo o por su presencia habitual en rincones determinados. Esas personas forman parte de la riqueza cultural de una sociedad, porque además suelen ser discretos, para nada expansivos, y humildes. Antonio López se nos fue el pasado 24 de septiembre. Tiene mérito este hombre porque con un nombre y un apellido de lo más habitual (bueno, ahora lo del nombre, con la tontería esa de llamar a los pocos niños que nacen de la forma más rara y yanki posible...) ha conseguido que cuando se pronuncia en Málaga 'Antonio López' lo primero que se te viene a la cabeza es la peluquería que con ese nombre fundara en el ya lejano 1947 en el Paseo de Reding, muy cerca del Miramar y de La Malagueta, que con el tiempo se ha convertido en un referente en Málaga, y en la que tiene clientes de 'toda la vida', entre ellos el actual alcalde, Francisco de la Torre. Antonio López, conocido por todos como 'don Antonio', se jubiló hace tiempo y delegó su buen quehacer en su hijo Ángel López, que recogió y con no poco éxito el testigo heredado de quien fue un gran profesional. La Peluquería Antonio López ha visto cómo muchas escenas de la 'película' de la Málaga de ayer y de hoy se 'cocieron' entre sus paredes, entre pelado y pelado, como bien se atesora en sus paredes con los recuerdos y fotografías de personajes de gran calado que fueron y son sus clientes, y con reportajes de periódicos, algunos, muchos, de SUR. Tranquilo, amable, elegante, buen conversador: todas cualidades de quien entiende que ser peluquero va más allá de cortar el pelo, Antonio López fue testigo de encuentros y diálogos que valen su peso en oro, pero que él, como gran profesional almacenó para siempre y se las llevó en su memoria, no en vano, como bien recordaba un habitual cliente en redes sociales, alguien dijo una vez que la «peluquería de don Antonio era como una especie de Club Bilderberg»(club, conferencia, grupo o foro que bajo ese nombre se reúne de forma anual a la que asisten las 130 personas más influyentes del mundo y que, dicen, marcan su rumbo a su antojo...).

Hoy, cuando se va a cumplir casi un mes de su fallecimiento, queremos honrar a uno de los muchos y excelentes profesionales liberales malagueños, de los que, por cierto, cada vez quedan menos por tanta franquicia como hay, sin 'originales' de 'pura cepa'.

Otro malagueño (de La Carihuela, o sea 'doble' malagueño, por ser del corazón de Torremolinos) es el empresario turístico Miguel Sierra, quien como los grandes, ha forjado un magnífico entramado empresarial con la marca líder de Playa Miguel, quien además es de los pocos que considera que hay que hacer un esfuerzo promocional dentro y fuera de nuestras fronteras sin dejarlo todo en manos de 'papá administración', que es la postura más cómoda y también más barata... Miguel Sierra tiene una clientela internacional y nacional, pero abunda en la misma el turista holandés, y desde hace años monta un 'sarao' en la capital de los Países Bajos que congrega a cientos de personas. Pues bien, Sierra ya tiene preparada la edición de 2026, en febrero, con la actuación de conocidos y populares cantantes holandeses que, además, suelen ser clientes habituales del empresario carihueleño. Miguel se va a Amsterdam con un numeroso grupo de sus profesionales, incluido un cortador de jamón, y entre jamón, tortilla de patatas, arroz y sangría 'arma la marimorena'. Todo un ejemplo, sin duda alguna: eso es 'vender' y hacer patria... Y nunca mejor dicho.

Que el Santo Ángel de la Guarda que el padre Cortés y el 'hermano menor' Antonio Roche van a conseguir nos proteja, que vistas las cosas buena falta nos hace. Sean felices.