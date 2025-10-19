Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andrés Trapiello recibe el premio Libertad 1812 de manos de Rafael O'Donell y Elvira Roca Barea. SUR
HORIZONTES CERCANOS

Que nos proteja, que falta nos hace

La parroquia del mismo nombre inicia una campaña popular para una imagen del Santo Ángel de la Guarda.-En homenaje de Antonio López, histórico peluquero de Reding.-Miguel Sierra ya tiene lista una nueva edición de su gran fiesta en Amsterdam.-Cada vez son más los que no entienden que Urtasun haya dejado a Málaga fuera de los actos del 27.

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Generación del 27, grupo literario formado por poetas y artistas españoles que marcaron la cultura del siglo XX y en el que Málaga ... fue fundamental porque aquí nacieron y se formaron figuras clave del grupo, a la vez de que la ciudad influyó en su obra, y que además de ser clave por ello, tuvo un papel estelar en un aspecto fundamental: la edición y publicación de libros y revistas. Sin embargo, como se sabe, en los actos conmemorativos recientes organizados por instituciones culturales del Estado, la capital malagueña no fue incluida como sede ni ha recibido reconocimiento especial, algo que es una injusticia histórica y cultural de primera. A las protestas de académicos, políticos y ciudadanos por esta absurda decisión se ha unido también la del conocido escritor y editor Andrés Trapiello, que recibió este viernes el premio Libertad 1812 otorgado por el Club Liberal, y que fue rotundo en la crítica hacia el ministro Urtasun y su decisión de dejar fuera del punto organizativo a 'la ciudad de Litoral': «Quien lo haya decidido demuestra que no tienen ni idea, pero a buen seguro que el Centro Cultural de la Generación del 27 y la cultura malagueña subsanará ese tremendo error», señaló. Lo que ignoran en el ministerio es que Málaga se va a 'hinchar' de organizar eventos para conmemorar el centenario de tan ilustre grupo, y que van a sorprender a no pocos; verán como incluso hasta el Ministerio es capaz de venir a inaugurar alguno de esos eventos. Estos Horizontes darán buena cuenta de ello más pronto que tarde.

