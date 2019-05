EL PROFESOR POR FIN SERÁ RECONOCIDO AUTORIDAD Domingo, 19 mayo 2019, 10:06

El nuevo consejero de Educación, Javier Imbroda, está impulsando una ley ansiada por el profesorado, que en los últimos años ha visto cómo se han convertido en el eslabón más frágil de la cadena educativa. La norma que se está preparando les da la categoría de autoridad, como si fueran policías o médicos, algo que por desgracia no tendría que estar reflejado en una ley, porque la figura de un docente debería de estar reconocida socialmente sin necesidad de adoptar este tipo de medidas coercitivas. Pero la realidad es muy diferente, por eso es necesario hacerlo por las continuas faltas de respeto que aguantan de los alumnos. Y de los padres, que no dudan en dar mayor verosimilitud a sus hijos ante cualquier conflicto con los estos profesionales. Imbroda apuntaba recientemente que los padres necesitaban un periodo de reeducación, porque algunos dan la sensación que saben más que los propios profesores, no ya por la actitud protectora que adoptan con sus hijos, sino por poner en cuestión los métodos de enseñanza de los profesores. La norma que se está preparando desde la Junta de Andalucía va a permitir que las agresiones a los docentes se castiguen hasta con cuatro años de cárcel. Y se obligará a los alumnos y en su defecto a sus padres a reparar los daños que provoquen en los colegios y en los institutos. Es triste que se trate a los alumnos como pequeños delincuentes, pero lo cierto es que es necesario actuar para devolver la autoridad a los profesores.