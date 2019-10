Este proceso es de Kafka Ayer todos nosotros también fuimos de alguna manera condenados por el Supremo TXEMA MARTÍN Martes, 15 octubre 2019, 07:31

El 'procés' de Cataluña, con toda la magia que lo envuelve, se está pareciendo cada vez más a 'El Proceso' de Kafka. Hay, eso sí, que salvar mucho las distancias: ojalá el primero me haya impactado tanto como lo hizo en su momento el segundo. En aquella novela inacabada, leída en una época absurdamente finiquitada en la que la mayoría de mis lecturas estaban sacadas de una biblioteca, el protagonista, un empleado de banca, es acusado de algo que no sabe lo que es, y a partir de ahí se ve atrapado en un desagradable laberinto de burócratas, tribunales, jueces y argumentos. Todo resulta más o menos inútil. En su tembloroso deambular de tribunales y oficinas cada vez más recónditas, se va sintiendo tan hundido en la agonía que poco a poco empieza a desarrollar la culpa, como si el proceso no fuera más que una parte de la condena, sentenciada además por una especie de tribunal alternativo. La otra salvedad respecto a la novela es que aquí los condenados no son los que se sentaron en el banquillo, que supieron a lo que se exponían, sino que ayer todos nosotros también fuimos de alguna manera condenados por el Supremo, y no sabemos qué hemos hecho para merecerlo.

Durante el día no fue difícil sufrir un vahído por el exceso de información y de opinión que ha inundado nuestra existencia del mismo modo en el que lo haría una ficción. Empiezo a vivir cada fase de este supuesto proceso de independencia de Cataluña como si formara parte de otra realidad que no es la mía. Es esta sensación de estar siendo espectadores de algo que será muy importante, pero que no va con nosotros. Primero, se ha alzado ante nuestra vida una realidad paralela que resulta tan cansina como el infierno burocrático de Joseph K. El hecho de que los acontecimientos sean cada vez más previsibles no ayuda a mantener ni un ápice de suspense. A la publicación de la sentencia se le han ido añadiendo declaraciones antagónicas de los líderes de los partidos con adjetivos que van desde lo bárbaro a lo desproporcionado. También se esperaba que hubiera protestas de los independentistas y unas manifestaciones más o menos espontáneas de uno y otro bando que a mí cada vez me dan más miedo; es, sin embargo, un terror de lejanías. Un pánico que tiene la extraña virtud de rozar lo ridículo. Bailan las banderas entre chillidos como si esto fuera irreal. El paracaidista colgando de una farola en el desfile nacional es una metáfora inexacta de lo que somos. Me acuerdo de lo que cantaba Carlos Cano de «cada vez que dicen 'patria', pienso en el pueblo y me pongo a temblar» mientras que se me ocurren cincuenta cosas que me parecen más importante que esto. No es por las miras cortas del que vive en su atalaya, es que creo que a veces tiene uno que obligarse a prestar sus atenciones y sus esfuerzos en mirar a lo que de verdad importa.