PRIMEROS HERIDOS EN LA BATALLA DE MÁLAGA Ruiz, Oña, Casado, Bendodo, España y Barrionuevo, en un acto celebrado en Córdoba. JAVIER RECIO Domingo, 28 octubre 2018, 00:40

Toda batalla, política incluida, deja heridos. Y la de Málaga no es menos. Es más, ya hay algunos que van a la contienda con rasguños, renqueantes. En las filas populares ya se han producido las primeras heridas, aunque han sido provocadas por el fuego amigo. Juanma Moreno, candidato del PP a la Junta de Andalucía, ha tenido que aguantar las embestidas del casadismo, que parece que no da tregua alguna, al imponer a Esperanza Oña y a Miguel Ángel Ruiz como los siguientes de su lista. La exalcaldesa de Fuengirola ya iba en esa posición en las pasadas autonómicas, pero muy pocos en el partido dudan de que no hubiera repetido en ese lugar si la ganadora de las primarias populares hubiera sido Soraya Sáenz de Santamaría y no Casado. Y es que la política ofrece escenas sorprendentes. Por ejemplo, en todas las fotos que se hace el oficialismo popular de la provincia está siempre ella, que ocupa un lugar destacados en los actos que organiza el partido o relacionados con gente del partido. Desde la imagen de los huevos fritos, ya no se cocina nada sin que Oña no esté en todas las salsas. Eso hace unos meses era impensable. Patricia Navarro ha sido una víctima colateral, pues posiblemente habría ocupado el número dos de la lista. Y quién le iba a decir a Miguel Ángel Ruiz, reconocido ramirista que fue depurado con la llegada del bendodismo, que iba a reaparecer nada menos que como número tres de la lista tras estar años en el más absoluto de los ostracismos. Ruiz también se ha hecho un fijo en todos los actos del partido o con gente relacionada con el partido. Y no pasa inadvertido, porque todos lo ven ya como uno de los hombres fuertes de Casado, que seguramente lo ha señalado digitalmente para ir en ese lugar de la lista. Quién sabe si no será llamado para asaltar cotas más altas. Elías Bendodo lo sabe, por eso ahora todo son buenas palabras para sus renacidos compañeros. Siempre me ha llamado la atención el cainismo que se da en los partidos (sin excepción) con los que piensan diferente al que resulta ganador de cualquier contienda. Es difícil de entender que una discrepancia o una toma de posición diferente siempre deje a gente en el camino. Están en una especie de permanente guerra civil. Pero ahora estamos en la batalla de Málaga. En el PSOE, los sanchistas siguen sin tocar pelo y le ha llegado la hora a José Luis Ruiz Espejo, que por primera vez da la cara como número uno en unas elecciones. El hasta el viernes delegado de la Junta en Málaga también se la juega, más que nada porque ha desplazado al que en principio estaba llamado a ser el cabeza de cartel, el consejero Javier Carnero. Tiene el reto de mantenerse como fuerza más votada, aunque será difícil conservar los seis parlamentarios. De hecho, en los círculos socialistas ya se da casi por perdido uno. No es baladí el hecho de que Conejo vaya en el puesto número cinco, que parece estar asegurado. No hay que olvidar un pequeño detalle en el bando socialista, ya que el número uno de la papeleta es el número uno también del partido. Y también puede acabar herido de la batalla malagueña. En Ciudadanos, Rivera también ha metido mano colocando a Javier Imbroda, que hasta ahora estaba más cercano al PP debido a que trabajó como cargo de confianza del Ayuntamiento de Málaga, como gran estrella de la formación naranja, que de momento ve todo de color de rosa. A esta formación sólo le vale crecer, aunque es la que lo tiene más fácil, porque es la que viene más de atrás de los cuatro partidos con posibilidades de sumar escaños. La que podría considerarse en ese conflicto electoral la gran coalición, Adelante Andalucía, tiene el reto de erosionar a su contrincante de izquierda, el PSOE, que parece indestructible. Teresa Rodríguez se ha alistado en Málaga porque sabe que aquí puede hacerle más daño a los correligionarios de Susana Díaz, la gran mariscal de campo socialista. Todo está preparado ya. Y nadie las tiene todas consigo. En esta ocasión el ambiente está como enrarecido, porque nadie se fía de nadie. Ni siquiera de las encuestas, que cada vez más están en entredicho, más que nada por las últimas equivocaciones. De la batalla de Málaga sólo se sabe una cosa cierta, que habrá heridos. Y que algunas lesiones serán mortales. Ya sólo falta esperar a la temida lista de bajas...