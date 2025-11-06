Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Editorial

Primer revés para Trump

La victoria de Mamdani en Nueva York encabeza una ola demócrata de costa a costa que cuestiona ya una presidencia despótica

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La primera respuesta de Donald Trump a la contundente elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York combina la rabieta infantil-«yo no estaba ... en la papeleta»- con la constatación de que le ha llegado alto y claro el mensaje de unas urnas en las que el martes los republicanos lo perdieron todo. Seguramente el presidente de Estados Unidos vive como una afrenta personal el triunfo en su ciudad natal de un candidato de 34 años, musulmán y socialista. Y solo diez meses después de llegar por segunda vez la Casa Blanca, la ola demócrata que cosechó victorias de costa a costa representa un riesgo cierto para los republicanos: a corto plazo, porque se han cumplido 36 días de cierre del Gobierno; a medio, porque falta un año para las legislativas intermedias.

