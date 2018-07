No son primarias

ElPP se dispone a elegir nuevo líder en un congreso al que han precedido unas elecciones internas que, quién sabe por qué, se las ha denominado primarias. Desde que los partidos comenzaron con este proceso que supone dar la palabra a los afiliados, las consultas realizadas para la elección de líderes y candidatos han sido bautizadas con ese nombre. Lo hace ahora el PP como antes Ciudadanos, el PSOE y Podemos. Los periodistas hemos asumido dócilmente esa denominación falsa que provenía de los partidos y, como tantas otras veces, hemos hecho mal.

El término primarias remite al proceso mediante el que se eligen candidatos en Estados Unidos. La semejanza de aquel sistema con el que se aplica aquí se reduce al nombre. La principal diferencia radica en que aquel es un sistema abierto y el de aquí es cerrado, con la participación limitada a los afiliados a los partidos. En otros países, singularmente en Sudamérica, se han implantado por ley sistemas de participación para que todo el cuerpo electoral, y no solamente los afiliados, elija a los candidatos. A la vista de los resultados nadie puede decir que esos sistemas abiertos sean mejores que éste, pero estaría bien que no se les pusiera el mismo nombre porque no son lo mismo.

Alguien podrá decir que los partidos tienen todo el derecho a elegir al líder que les dé la gana y sin duda tendría razón. También se puede decir, sin faltar a la verdad, que poner una urna para que al menos los afiliados voten es mucho mejor que esos congresos de candidato único que impedían detectar una diferencia entre la fórmula de elección del líder en el Partido Popular de España y en el Partido Comunista de China.

Sin embargo, no puede obviarse que las elecciones y consultas a través de estos sistemas cerrados no ayudan gran cosa a acercar a los partidos a la realidad social. Por definición, las bases de los partidos están más ideologizadas que el sector de la sociedad al que se dirigen. Dicho de otra manera, los militantes socialistas están a la izquierda de los votantes del PSOE, del mismo modo que los militantes del PP se mueven en un espacio ideológico a la derecha de quienes los votan. Y además son muy pocos, muchos menos, incluso de los que dicen ser, según se ha visto cuando llegó la hora de ir a alas urnas.

Esos pocos afiliados son quienes con este sistema tienen la capacidad para tomar decisiones que difícilmente adoptarían sus propios votantes. Porque, la verdad, cuesta mucho imaginarse a los millones de votantes de Podemos avalando en una votación masiva la compra del chalé de Pablo Iglesias o a los del PP dando la oportunidad de ponerse al frente de su partido a un ultra bajo sospecha como Pablo Casado.