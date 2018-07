Pretty man

Si hay aviones y ópera, pienso en 'Pretty woman'. Lo de la ópera lo sacó Carmen Calvo para llamarnos elitistas y explicarnos que lo mismo da ir al FIB que a la ópera. Agenda cultural. El problema es el uso del avión (ahora salen con que la mujer y las hijas de Sánchez se volvieron por carretera, o sea, doble gasto, doble esplendor). Y que abrieran para él el aeropuerto. Pedro Sánchez no ha tenido que decir a Carmen Calvo que le hiciera la pelota, como Richard Gere en la película. Según el criterio de Calvo, 'Pretty woman' sería tan cultural como 'Vértigo'. Igualando por abajo. Edward lleva a Vivian a ver 'La Traviata' en San Francisco desde Los Ángeles y allí ocurre una de las más conocidas escenas, cuando la vecina de palco pregunta a la chica: «Querida, ¿le ha gustado la ópera?». «Por poco me meo de gusto en las bragas?». «¿Qué?». Y él: «Dice que la música de 'La Traviata' le embriaga». A mí me embriaga Calvo. Qué tía. Qué cuajo.