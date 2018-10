Los presupuestos de la lechera La Tribuna España no está recuperada de la crisis última, ha mejorado bastante pero aún no se le puede dar el alta. No es momento de presupuestos expansivos, sí más bien de consolidar colchones fiscales creados JUAN CAMPOS SÁNCHEZ Economista Sábado, 20 octubre 2018, 01:48

Creo que es muy difícil encontrar a alguien que no considere deseable un mayor salario mínimo en España, o unas pensiones más altas, mayor número de becas, ayudas para el material escolar, mejorar la dependencia, etc. Toda esta lista de deseos la suscribimos todos, no solo los socialistas y podemitas. El desencanto viene cuando se hace un análisis serio de las prioridades, de las posibilidades y también de las consecuencias (el Gobierno de Sánchez no presta mucha atención últimamente a las consecuencias de sus actos; que se lo pregunten a Navantia).

La subida del salario mínimo interprofesional, además de meterse en un charco que no les corresponde, supone una de las partidas más bajas de la lista de deseos : 340 millones. La cuestión no es la dotación, es la consecuencia directa que podría ocasionarse. Poul Thomsen –director del departamento europeo del FMI– ha advertido que hay que ser muy cuidadoso con estas medidas ya que podrían excluir a personas del mercado de trabajo. La creación de empleo que ha creado España en su meritoria salida de la crisis, al menos de la parte más dura de esta, podría no encontrar continuidad con medidas poco meditadas y que buscan más el aplauso que la responsabilidad. La cuestión es priorizar y debe estar en esa lista antes el desempleo que la subida salarial. La declaración de intenciones, mal llamada presupuestos, incluye también subidas de ingresos por la mayor cotización de esta subida. Habrá una mayor cotización o menor, ya veremos.

Cuando se hace una previsión de ingresos y gastos hay que ser consciente de que los gastos asignados se producirán ciertamente, no obstante los ingresos previstos no gozan de esa certidumbre, por eso son previstos. Estos 'presupuestos' podrían fallar por la vía de los ingresos en cuestiones tan importantes como las siguientes:

Al Impuesto sobre Sociedades le han atacado por dos flancos, uno la imposición de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para sociedades que facturen más de 20 millones. La recaudación por este concepto será probablemente nula ya que según los datos estadísticos procedentes de la Agencia Tributaria y publicados por 'Expansión' se constata que las empresas de esta facturación tienen un tipo impositivo superior al 15%.

El segundo flanco es gravar en un 5% los dividendos recibidos del extranjero; para que se entienda, se pretende gravar a las empresas que han invertido en el exterior cuando deciden repatriar sus beneficios. Seguramente habrá muchas empresas que posterguen la decisión de repatriar y esperen tiempos mejores o reinviertan en el extranjero y no en España. La recaudación fiscal de esta medida se verá gravemente comprometida.

Los beneficios no distribuidos de las socimi (sociedades de inversión en el mercado inmobiliario) antes no gravados ahora pasan a tributar el 15%. Estas sociedades vienen distribuyendo el 80% de sus beneficios. ¿Qué harán a partir de ahora?, obviamente distribuir el 100% de sus beneficios o el 95% para no descapitalizarse demasiado. Otra medida que se va en suspiros.

El impuesto sobre transacciones financieras de un 0,2 % gravará la compra de acciones de empresas españolas cotizadas por parte de inversores extranjeros. Es posible que la recaudación de esta medida se acerque a los 600 millones, si es que no disminuye la inversión extranjera en Bolsa con la consiguiente caída de las cotizaciones. No es buen momento para poner impedimentos a la inversión del sector financiero exterior y las consecuencias pueden ser muy graves. Varios expertos han lanzado advertencias serias sobre la medida como el presidente de CNMV.

El incremento de la carga fiscal para los contribuyentes de IRPF con rentas superiores a 130.000 € (+2 puntos) y 300.000 € (+4 puntos) supondrá , según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, una recaudación de algo más de 500 millones. Esta medida afectará a más de 120.000 contribuyentes según declaraciones del último año; ¿cuántos contribuyentes declararán en estos niveles en 2019?; seguramente menos por el retroceso del crecimiento –reconocido por el propio Gobierno– y otras opciones legales que sin duda estudiarán pensando en su bolsillo. Además, este incremento de la recaudación aumenta las diferencias territoriales entre españoles; Andalucía, Cataluña, C. Valenciana y otros se sitúan en el marginal máximo del 52% mientras que Madrid estará en el 47,5%. Curiosamente al País Vasco no le afecta por tener autonomía fiscal.

En definitiva, España no está recuperada de la crisis última, ha mejorado bastante pero aún no se le puede dar el alta. No es momento de presupuestos expansivos, sí más bien de consolidar los colchones fiscales creados, sobre todo cuando los ingresos no están claros y nos podemos encontrar con un mayor déficit y volver otra vez al 'sangre, sudor y lágrimas'.

Queda la esperanza de que estos 'presupuestos' no superen el escollo independentista catalán. Tiene gracia que los golpistas catalanes que quieren destruir el Estado español lo salven del riesgo de una nueva recesión importante.