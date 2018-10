Presupuestos 2019: lo prometido es deuda La Tribuna Parecería razonable que no fueran los políticos los que fijen el Salario Mínimo, sino los empresarios y sindicatos, o a lo sumo una comisión de expertos independientes JUAN MANUEL RUIZ GALDÓN Economista Martes, 30 octubre 2018, 00:55

El techo de gasto es el límite máximo de gasto público 'corriente', es decir excluyendo el endeudamiento, que puede asumir el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Es pues un instrumento por el que una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad para las administraciones públicas. El reciente acuerdo entre el gobierno de la nación y el grupo político de Podemos, no establece cuál es ese techo, pero sí que conocemos que hace unos meses el Gobierno declaraba su intención de elevarlo un 4,4%. Poco después, a finales de julio, el Congreso lo rechazaba, y durante estos últimos meses era noticia que el Gobierno quería evitar el trámite de su aprobación en el Senado y buscar un mecanismo jurídico para evitar también la necesidad de aprobación en el Congreso.

En principio comparto los comentarios que lo asimilan al 'cuento de la lechera' debido a que el presupuesto de un gobierno es solo eso, una previsión, un canto al sol. Descendiendo a sus escasas cifras, parece que se establece un gasto público que en su relación al Producto Interior Bruto (PIB), para 2019, será el más bajo desde 2007. La razón la encontramos en que el PIB crecerá más que el gasto.

Tres parecen los objetivos marcos que se persiguen, subir los impuestos y el gasto público, y reducir el déficit. Por tanto, si se desea reducir el déficit y subir el gasto, la subida de impuestos debe cubrir ambas, lo que parece una situación poco probable debido a que España mantiene una gestión recaudatoria baja respecto al PIB si la comparamos con nuestros socios de la Unión Europea. Por tanto seguiremos aumentando el déficit, cuestión esta que a veces pudiera ser necesario cuando el sector privado se adormece, pero no debemos asumirla como si fuera el «bálsamos de fierabrás» que todo lo resuelve, manteniendo una cultura irracional de gastar por encima de nuestras posibilidades a costa de endeudarnos, deuda que finalmente debe ser pagada por las generaciones futuras. Entre Zapatero y Rajoy aumentaron la deuda en algo más 750 mil millones de euros como señalaba Juan Torres recientemente en uno de sus artículos. España tiene un problema de ingreso y no de gasto público. Las matemáticas son tozudas, el gasto público en relación al PIB aumentó en los años de crisis de la economía española del 39% en 2007 a cifras que llegaron al 46%.

De entre las medidas populistas del documento destaco las del Salario Mínimo (SMI) y me hago algunas preguntas; ¿por qué no se ha respetado el acuerdo de julio entre empresarios y sindicatos?, ¿por qué motivos se ha establecido esa cifra y no otra?, ¿qué efectos tendrá en las contratas públicas?, ¿se ha tenido en cuenta los corrimientos salariales en otros sueldos?, ¿se ha valorado el impacto en los autónomos?, ¿se han valorado los efectos en el IPC?, ¿se ha estimado estos efectos en la actualización automática de las pensiones y los sueldos de los empleados públicos?, ¿se ha valorado el efecto de estas subidas en la oferta de actividades turísticas española respecto a nuestros competidores y su efecto en el empleo más precario del sector?, ¿Se ha valorado en que territorios afectará más?, ¿se pretende modificar el Indicador que establece los niveles de renta para subsidios y ayudas (IPREM), o mantendremos a los colectivos en riesgo de exclusión más alejados de prestaciones y subsidios?... «Los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla», como decía George Santayana. Parecería razonable que no fueran los políticos los que fijen el SMI, sino los empresarios y sindicatos, o a lo sumo una comisión de expertos independientes como señalaba Benítez Rochel, profesor de la Universidad de Málaga, en un artículo de Nuria Triguero.

Respecto a los gobiernos locales hay muchas sombras. Solo algunas reflexiones: ¿Qué reforma se les avecina?, ¿cómo medirán el gobierno la pérdida de recaudación de la Plusvalía y como la financiarán si no la han cuantificado?, ¿exigirán el pago de las deudas tributarias que mantiene el estado y las comunidades autónomas (CC AA) con los gobiernos locales?, ¿mejorarán la participación en tributos del Estado?, ¿se permitirá la libre elección del alcalde por los electores como recomienda la Carta europea de Autonomía Local?, ¿habrá dotación presupuestaria para el desarrollo competencial local en el tema de viviendas turísticas y/o regulación del precio de alquiler?, ¿cómo van a establecer las competencias en materia de construcción de viviendas sociales en las entidades locales (EELL) si las tienen las CC AA?, ¿han valorado que pudieran reducirse los superávits en las EELL y con ello se endurecería la senda de reducción del déficit del total de la nación? ¿Por qué no han valorado el efecto de la reforma financiación autonómica y local?...

Son muchas las sombras e imprecisiones observadas, estimando que los ingresos pudieran ser irreales junto a la existencia de gastos no cuantificados o infracalculados. Todo ello nos pudiera llevar a cerrar 2019 con un nuevo aumento del endeudamiento pues los aumentos de gastos son reales, anuales y acumulativos, mientras los ingresos son solo previsiones.