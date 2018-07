PRESIDENTE PABLO (PP)

Lo mejor de Pablo Casado es que se cree su papel, el de presidente de un partido con el que aspira a ser presidente del Gobierno. Le gusta la política, se gusta a sí mismo y es de esa generación de políticos que buscan referentes y referencias en personajes como el francés Emmanuel Macron, el canadiense Justin Trudeau o el alemán Christian Linder, con la permanente, a veces obsesiva, aspiración de construir una marca personal como la de John F. Kennedy o el propio Barack Obama.

Pablo Casado jugó a ser el Pedro Sánchez del PP y lo consiguió. Se subió a la ola ganadora que día tras día fue sumando adeptos, muchos a su favor y otros muchos en contra de sus contrincantes; desafió al aparato del partido, con esa osadía que tanto desconcierta a la vieja guardia y que tanto gusta a las bases de los partidos. Las elecciones primarias del PP fueron desnudando la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría hasta dejar ver una aspirante con exceso de soberbia y partidismo, a la que le faltó empatía y creyó que la calle seguía siendo el despacho de una todopoderosa vicepresidenta de Gobierno que hacía y deshacía sin que nadie le rechistara. Ella, como hizo Rajoy, se marchará y será su equipo, entre los que se encuentran Juanma Moreno Bonilla y Elías Bendodo, y el omnipresente Javier Arenas, los que tendrán que recomponer sus escombros, más aún después del toque de atención de Pablo Casado a un PP de Andalucía incapaz de gobernar en 37 años.

La apuesta de Moreno y Bendodo pareció excesiva e inconsciente en su momento y sólo se puede justificar en la lealtad personal de ambos hacia la exvicepresidenta y en su confianza en el poder orgánico, a todas luces debilitado visto lo visto. Ese error de cálculo tendrá unos efectos impredecibles, más aún cuando en el campo contrario, en el de Casado, ha estado Esperanza Oña, defenestrada por el 'arenismo' y el 'sorayismo'. Ella, sin duda, reclamará lo suyo. Lo que es evidente es que Moreno se la juega en las próximas elecciones autonómicas.

Si la cara es el espejo del alma, ayer muchos de la primera fila estaban realmente apenados. Fue llamativa la poca efusividad de Rajoy con Casado y la soberbia de Sáenz de Santamaría, incapaz de reconocerle su triunfo con un simple gesto. Transmitieron que estaban realmente fastidiados, como el niño enfadado sin su juguete.

Pablo Casado inaugura otro PP. Y por su discurso, en el que no faltó ni Israel, parece que intentará recuperar el estilo 'aznarista', volcado más al Atlántico que al Mediterráneo, al liberalismo económico inspirado en Friedrich Hayek y a una esencia y práctica católica con poco protagonismo público en el PP de los últimos años. No me extrañaría que Pablo Casado y Albert Rivera acabaran peleándose por ver quién está más a la derecha de ese centro que todos quieren ocupar.

El PP vuelve, como dijo ayer el ganador, y lo hace de la mano de un joven palentino de 37 años, diputado por Ávila, y que al bajar la escalera junto a su pareja, Isabel Torres, seguro que pensaba en un nuevo PP que tuviera el sello personal de Presidente Pablo. Veremos.