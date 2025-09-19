Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EDITORIALES

Preocupante brecha generacional

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Los nuevos jubilados ya perciben ingresos superiores a los salarios de los trabajadores menores de 35 años, una brecha generacional que amplía progresivamente el desequilibrio ... de renta y riqueza entre jóvenes y mayores. Es significativo que en el primer trimestre de este año, los nuevos jubilados de la Seguridad Social habrán percibido, de media, 1.760 euros mensuales mientras que el salario medio en trabajadores menores de 34 años se situaba en 1.670 euros. Según un estudio del Instituto Juan de Mariana, entre 2008 y 2024 los ingresos reales de los mayores de 65 años se han incrementado el 18% y en los menores de 29 años han caído un 3%. Mientras que los salarios siguen estancados, los pensionistas reciben un 62% más de lo que aportaron al sistema durante su vida laboral, lo que repercute de forma alarmante en el consumo y el acceso a la vivienda de las jóvenes generaciones. El paro juvenil y las políticas públicas, favorables a los jubilados, abren una nueva quiebra en la solidaridad intergeneracional y encienden las luces de alarma en el actual sistema de pensiones que, a corto plazo, con un déficit de la Seguridad Social en un 3,8% del PIB, puede manifestarse insostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  6. 6 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  7. 7 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  8. 8

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  9. 9 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  10. 10

    Picofino: la escuela de Málaga donde aprender a hacer sushi o a preparar la comida para toda la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Preocupante brecha generacional