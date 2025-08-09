Mis Premios Princesa de Girona

Recientemente se celebró la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona presidida por SS.MM. los Reyes, con la presencia de S.A. ... R. la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía. Estos premios destacan la labor de jóvenes emprendedores que, con una trayectoria brillante, lideran proyectos e iniciativas orientadas a inducir cambios en nuestra sociedad mediante la cooperación y el esfuerzo. El lema no puede ser más motivador: 'Siempre con los jóvenes'.

Los últimos días de julio, los profesores de universidad hemos andado finalizando la entrega de artículos de investigación, cerrando temas pendientes y preparando la docencia del próximo curso académico antes de tomarnos unas merecidas vacaciones. A raíz de la entrega de los mencionados premios, me vinieron a la mente los jóvenes brillantes que han pasado por nuestras aulas y que ahora están trabajando en reconocidos centros de investigación o en empresas del ámbito de la Biomedicina.

Tanto es así, que el año que viene comenzaré el primer día de clase preguntando a mi alumnado cómo se imaginan verse cuando acaben el Grado en Bioquímica en el que imparto parte de mi docencia. Les hablaré de estudiantes que cursaron sus estudios en la UMA y que hoy dedican su vida académica a la exigente labor investigadora en centros punteros de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra o España.

Les contaré, por ejemplo, el caso de aquel estudiante -obviaré nombres por confidencialidad- tan interesado en las clases de genética humana que ahora, ya doctor, se ha especializado en el campo del cáncer hereditario en un reconocido centro de investigación en Barcelona. O el de otro alumno que, sin haber conseguido unas brillantísimas calificaciones académicas, poseía una creatividad y una capacidad de relacionar conceptos, tan importante en investigación, que fue seleccionado con una beca para hacer su tesis doctoral en el CNIO frente a otros muchos candidatos. Y cómo olvidar a aquella otra estudiante que soñaba con trabajar en Bioinformática, pero que como estudiante no podía costearse la compra de un ordenador para formarse. Ordenador que le llegó de repente como por 'arte de magia'. Ahora, también doctora, se dedica al análisis de variantes patogénicas en el DNA buscando causas genéticas de enfermedades humanas. Es feliz y contribuye con todo su talento a la sociedad.

Hay estudiantes en quienes el sexto sentido del profesor detecta un potencial que ni ellos mismos son capaces de ver. Como aquella otra que tuve que casi empujar a presentarse al examen porque su inseguridad la tenía bloqueada y huía. Hoy me resulta difícil seguirle el ritmo por su intensa actividad profesional.

También recuerdo con emoción a los cientos de estudiantes que han pasado por nuestro programa Guíame-AC-UMA, dirigido al alumnado de enseñanza media identificado con altas capacidades intelectuales, ahora desafortunadamente paralizado con insalvables trabas burocráticas. ¡Cuántos alumnos han encontrado su camino gracias a la interacción directa con profesores de la UMA! Mediante talleres con profesores que actúan como mentores, se han inmerso en disciplinas tan dispares como Física de partículas, Historia del arte, Telecomunicaciones, Genética molecular, Periodismo, Derecho... Y además, han mostrado sus habilidades en los simpáticos concursos de proyectos que han trabajado con sus mentores durante el verano. Siempre recuerdo el mensaje de una de las alumnas, inmigrante, ¡qué ironías!. «Enrique, me han aceptado en el MIT, Princeton y Harvard». He de reconocer que no tenía duda alguna de que la aceptarían.

La labor del profesor, en todos los niveles educativos va mucho más allá de impartir clases o corregir exámenes: el verdadero docente estimula a su alumnado, y como si fuera un entrenador, intenta sacar lo mejor de cada uno. Como decía Elvira Roca, «el profesor de enseñanza media es lo que nos separa de la indigencia intelectual».

Pero también recibimos noticias de alumnos que nunca desearías haber escuchado como profesor. Con un hilito de voz nos decía hace poco: «La leucemia se ha vuelto muy agresiva, ya no hay tratamiento y me mandan a cuidados paliativos». -Me viene a la cabeza la importancia de la investigación-. Nos ha dejado Mel, una vida consagrada en cuerpo y alma a la conservación marina, especialmente al estudio sobre los cetáceos, que la llevó a hacer su tesis doctoral en Glasgow, Escocia y a trabajar como investigadora en Inglaterra, Noruega y Dinamarca después de estudiar en la UMA. Quedan atrás sus reuniones de las Comisiones Balleneras, el seguimiento de Orcas en el Estrecho. Ya es libre para surcar los océanos.

Ella es también, para mí, otro Premio Princesa de Girona.