No suelo entrar en el mentidero del ruedo ibérico. No me refiero a los clásicos 'Cuadernos de Ruedo Ibérico', que conocí, sino a España. Intento ... mantenerme en el terreno del debate de las ideas. Esta vez me ha sorprendido la sentencia sumarísima de algunos populistas radicales tras conocer el Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la venezolana María Corina Machado: «Se lo podrían haber dado a Trump o a Hitler», afirmaron. Respeto todas las opiniones de los demás (salvo las que atentan contra los derechos humanos), pero esta vez discrepo a no ser que se trate de una patraña o 'fake news'. Se da por supuesto, mientras no se demuestre lo contrario, que los profesionales de la política conocen la Teoría del Estado y la historia de los movimientos sociales. Comparar a Corina Machado con Hitler es, por lo menos, un exabrupto intelectual, como exabrupto es meter en un mismo saco 'facha-fascista' a Mussolini y a León Degrelle con Feijó, Felipe González o, si tiramos de la cuerda, con Berlinguer, Giorgio La Pira o Antonio Cánovas del Castillo. Que yo sepa, y con mi alejada experiencia de cooperación en Iberoamérica en tiempos de dictaduras y alta corrupción, el programa electoral de Corina Machado no gira en torno a un plan de 'exterminio étnico', como, tampoco, giró el programa de Yasser Arafat cuando fue presidente de la Autoridad Nacional Palestina contrariamente al programa de 'los judíos al mar' de Hamás.

Tuve noticias, por primera vez, de la 'resistencia palestina', en 1964, cuyo conocimiento, en parte, me fue facilitado por discretas conversaciones durante una estancia en un kibutz en Israel del movimiento Mapam. Después fui representante de la UNESCO ante el presidente Arafat. Aún conservo lazos de amistad con numerosos palestinos y con israelíes del movimiento 'La Paz Ahora', a cuyo texto fundacional me adherí hace años con los objetivos 'dos pueblos, dos naciones, dos Estados', aunque he de reconocer que por la década de 1960 me solidaricé con la solución de 'un Estado binacional', (ahora también se baraja la fórmula de Estado multinacional tras la «paz en Gaza»), que preconizó Natham Weinstock, judío 'sabra' (nacido en Israel), en su libro 'El sionismo contra Israel' (Editorial Fontanella,1970), cuyo análisis histórico lo considero sigue siendo de actualidad. ¿Equipararán hoy a Natham Weinstock con Hitler? ¡Por favor! Me extraña mucho que los populistas radicales desconozcan todos estos antecedentes latinoamericanos y mediorientales, y suban al escenario del tupido campo desorientador con el objetivo de la amalgama.

¿Tan difícil es distinguir democracia de dictadura en Hispanoamérica? Conocí al jesuita Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador, bajo una dictadura. A Dom Helder Cámara, obispo de Olinda, que dormía en un camastro de su iglesia y que por las mañanas solía ver en los muros exteriores señales de amenazas de ráfagas de ametralladoras. Era la época en Brasil de la dictadura de Geisel, en donde navegué con ONU/PNUD con proyectos de 'desarrollo comunitario', incluida la zona amazónica sobre la que redacté un denso 'informe' que fue considerado confidencial por el Gobierno. Estudié la 'teoría de la dependencia' de la CEPAL/ ONU, y constaté la pobreza, la corrupción y las enormes desigualdades sociales. Trabajé en proyectos de 'buena gobernanza' que no preconizaban 'importar' el modelo democrático europeo sino los comportamientos democráticos y el diálogo con el contrario. ¿Acaso Corina Machado promueve un régimen de partido único, un sindicato único, unas juventudes de camisas negras, unas Waffen SS, y unos campos de exterminio para los actuales gobernantes venezolanos? ¡Por favor! Me sorprende, que algunos populistas radicales, con los conocimientos que algunos dicen poseer de América Latina, se les haya ocurrido equiparar a María Corina Machado con Hitler. ¿Qué consiguen con este relato? ¿No sería más honesto, con los instrumentos del intelecto, moverse en el terreno de las ideas, buscando la verdad machadiana, exponiéndola en público, y reconociendo que el régimen actual de Venezuela es una dictadura, con corrupción endémica, incapaz de elevar el nivel de vida de una ciudadanía subyugada, a pesar de sus importantes recursos energéticos, y radicalmente contrario al sistema democrático y a la alternancia en el poder?

Recuerdo una conversación con Omar Torrijos, presidente de Panamá. Me relataba que un mercader de encantos llegó al país y logró una audiencia en la que pretendió venderle un plan para 'uniformar y militarizar a la juventud panameña'. Me dijo: lo expulsé del despacho. Y añadió: el pueblo panameño es una democracia y mi objetivo es recuperar el Canal de Panamá. Torrijos era militar, dio un golpe contra la corrupción y en favor de la gestión de los recursos panameños con independencia de los Estados Unidos de América. Fue un presidente 'paternalista', (un 'paternalista' centroamericano, como también lo fue el buen José Figueres Ferrer, presidente de Costa Rica y empedernido demócrata, quien me dijo: soy de origen español, pero no lo digo para 'no darme importancia'). Omar Torrijos terminó su vida en un accidente de avioneta cuyas causas aún se desconocen. Mi hipótesis: atentado del exterior.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, es la antípoda de Hitler. Falta en España un debate de ideas, hoy sustituido por ideología de patrañas y exabruptos instantáneos que pretenden convertirse en verdad. Resultado: el mundo al revés, que es un modelo de implosión social a medio y largo plazo.

Polarización insoportable que impide la respiración normalizada del sistema democrático.