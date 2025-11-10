Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tribuna

Premio Nobel de la Paz

Francisco J. Carrillo

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

No suelo entrar en el mentidero del ruedo ibérico. No me refiero a los clásicos 'Cuadernos de Ruedo Ibérico', que conocí, sino a España. Intento ... mantenerme en el terreno del debate de las ideas. Esta vez me ha sorprendido la sentencia sumarísima de algunos populistas radicales tras conocer el Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la venezolana María Corina Machado: «Se lo podrían haber dado a Trump o a Hitler», afirmaron. Respeto todas las opiniones de los demás (salvo las que atentan contra los derechos humanos), pero esta vez discrepo a no ser que se trate de una patraña o 'fake news'. Se da por supuesto, mientras no se demuestre lo contrario, que los profesionales de la política conocen la Teoría del Estado y la historia de los movimientos sociales. Comparar a Corina Machado con Hitler es, por lo menos, un exabrupto intelectual, como exabrupto es meter en un mismo saco 'facha-fascista' a Mussolini y a León Degrelle con Feijó, Felipe González o, si tiramos de la cuerda, con Berlinguer, Giorgio La Pira o Antonio Cánovas del Castillo. Que yo sepa, y con mi alejada experiencia de cooperación en Iberoamérica en tiempos de dictaduras y alta corrupción, el programa electoral de Corina Machado no gira en torno a un plan de 'exterminio étnico', como, tampoco, giró el programa de Yasser Arafat cuando fue presidente de la Autoridad Nacional Palestina contrariamente al programa de 'los judíos al mar' de Hamás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  4. 4 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  5. 5 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  6. 6 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  7. 7

    Actuar para malvivir: el 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Premio Nobel de la Paz