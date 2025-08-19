Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El precio del desorden

La bajada de un 5,1% de las exportaciones españolas a EE UU por los aranceles exige una difícil búsqueda de nuevos mercados

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Desde que Donald Trump resolvió enarbolar el hachazo arancelario como único procedimiento para resolver supuestas cuentas pendientes de su país con el mundo, las víctimas ... de su proteccionismo desinformado y primario sabían que la ruptura unilateral con las normas que gobernaban el comercio desde la Segunda Guerra Mundial tendría un precio. Ya llevan meses pagando, primero por la incertidumbre y después por los porcentajes arbitrarios, y las consecuencias se reflejan ya en las estadísticas. Como cabía prever, el coste para las economías exportadoras es oneroso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

